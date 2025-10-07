中国共産党も突っ込み所に困る「大混迷」の台湾政局―与野党3党それぞれが抱える大罷免運動後の「難題」を探る

台湾の政局が一段と混迷の度を深めている。まず最も困惑度が高い与党民進党から見ていこう。今年2月から本格的に行われた「大罷免運動」＝立法院（国会）の国民党議員の大多数に対するリコール運動は、投票が行われた31人の議員全員について賛成票が規定に達せず、リコール派の市民団体を支援した民進党にとって手痛い敗北となった。

問題はその後である。今年初めに記者会見を開いて大罷免運動の推進を呼びかけたのは立法院民進党党団総召集人の柯建銘氏だったが、柯氏は「運動は民進党全体で行ったもので、一個人の問題ではない」と責任逃れの態度に終始し、党内からの批判にも耳を貸さなかった。

これに対して民進党にやや近い立ち位置の「緑党」は、柯氏が、

1）そもそも大罷免運動は国民党や民衆党が立法院で多数を頼んで一方的な議事運営を行っていたことに対する市民の怒りから起きたものなのに、運動の主導権を奪い取り、国民党や民衆党が市民運動を“政党間の泥仕合”に捻じ曲げる機会を与えた。

2）労働組合法修正で警察や消防に組合を結成する権利を与えることに対し、「中国共産党が出兵する口実を与える」などと反対したり、罷免対象の国民党議員に対し国民党独裁時代に問題視されていた「刑法100条」（普通内乱罪）の適用を示唆したりするなど、不適切な言論で民主の価値を破壊した。

3）長年民進党立法院党団の主導権を握り、党内の立法委員の提案を撤回するよう要求するなど、民進党内での異論を封じ込め、政党としての信用を失った。

などとして柯氏が比例区選出議員の職を辞するよう要求した（詳細はNOW news、８月29日「大罷免大失敗！柯建銘3大罪狀曝光 台灣䖝黨：應辭不分區立委」参照）。

しかし立法院党団総召集人を20年以上続ける大ボスの柯氏は、批判に対し「煮豆燃豆萁、豆在釜中泣、本是同根生、相煎何太急」（豆を煮るために豆がらは釜の下で燃え、豆は釜の中で泣く。豆も豆がらも同じ根から育ったものなのに、豆がらはどうしてそんなに激しく豆を煮るのか）という曹植の詩を詠んで自らが被害者であるかのように演じ、結局９月19日の党団会議で今のポストに居座ることに成功した。

また頼清徳総統も任期４年の総統を途中で辞める選択肢はないとしても、かつて蔡英文総統が2018年の統一地方選挙で敗れた時のように「党主席」を辞任することで責任を取るというやり方はあり得たのだが、頼氏は党主席のポストを手放さなかった。自分が党主席に居座りながら柯氏に党団総召集人のポストを降りろとは言えないだろう。

頼氏が党主席を“死守”したのは来年の統一地方選挙における民進党の候補者公認権を持ち続けるためとの見方もあるが、ベテランジャーナリストの荘豊嘉氏は「総統でいる限り選挙の公認権は維持できるし、これまでのケース（陳水扁氏と蔡英文氏）では総統が党主席を辞任してもしばらくしたらまた主席に戻っている」と述べ、頼氏が形式的な「けじめ」すらつけなかったことを批判した。

民進党のリーダーは未練がましい人が多いようで、来年11月の統一地方選挙と2028年1月の総統選挙の行方には暗雲が立ち込めてきた。台湾ウオッチャーの中にはすでに総統選挙は3:7で民進党が不利になっているとする声もある。

苦労ばかり多いと嫌われる国民党主席ポスト

次に、大罷免運動を完敗に追いやって気勢が上がっているはずの国民党である。現在の朱立倫主席の任期が満了となるのを受けて、次期党主席選挙が10月18日に行われることになり、6人が立候補した。党規約上、朱氏はもう1期続投することも可能だったが、白羽の矢が立ったのは次期総統候補の呼び声が高い台中市長の盧秀燕氏で、朱氏は大罷免運動の失敗が確定した8月23日、盧氏に立候補を要請した。しかし盧氏は翌日、「米国の関税で台湾は困難に直面し、台中市もそのただ中にあり、自分は台中に残る」と述べて、主席選挙に立候補しないことを表明、その後も朱氏の再三の要請に対して首を縦に振らなかった。

国民党主席は2028年の総統選挙に立候補するには重要なポストであり、盧氏がこのポストに就こうとしないのは、どういう理由があるのだろうか。国民党主席になれば、党の会合は通常台北で開催されるので、新幹線でも台中から台北まで片道1時間はかかることから台中市長との業務の両立は骨が折れることは間違いない。

ただ、筆者は本当の問題は別のところにあると見ている。それは、来年11月の統一地方選挙における民衆党との選挙協力をどうするかである。民衆党は新興政党で特に地方の党組織が脆弱であることから、勢力拡大には国民党との協力が欠かせない。また国民党にとっても、世論調査での支持率が民進党：国民党：民衆党でおおむね3:2:1であることから、特に首長選挙など1人の当選者を選ぶ選挙では民衆党に多く譲ってもらう必要があるし、2028年の総統選挙でも同様である。

民衆党が多くの選挙で国民党候補を応援する代償として求めているのは、人口規模が400万人余りと台湾最大の都市である新北市の市長選挙で、国民党が候補を擁立せずに民衆党の黄国昌党首を支持することである。しかし国民党としては、自党の金城湯池かつ台湾最大の都市の市長選で第二野党に譲るというのは党内でもコンセンサスを得にくいし、黄氏が候補では民進党候補に負ける見込みとの世論調査結果もでていることから、候補者調整は難航が必至である（8月27日公開の拙稿「台湾与党・民進党が『大リコール運動』で完敗、総統『支持率』も急降下…迷走の政治闘争の一部始終と台湾政局の『今後』」参考）。

つまり、盧氏は新北市長選をはじめとする統一地方選挙での民衆党との候補者調整という苦労ばかり多い国民党主席ポストは、総統選挙に出馬する上で決して得にならないと見ているのである。これは再選を断念した朱氏もほぼ同じなので、結局軽量級の６人による争いとなり、現状では郝龍斌元台北市長が本命、鄭麗文前立法委員と羅智強立法委員が郝氏を追う展開となっている（風傳媒、9月28日「國民黨主席最新民調！郝龍斌甩爭議逆襲 李永萍揭關鍵『最大弱點變優勢』」）。

ただ、郝氏は民衆党の柯文哲前台北市長が汚職で摘発された問題のプロジェクトに関して柯氏の前任者だったため、柯氏との間で責任を押し付け合った経緯があり、民衆党とのわだかまりが協力に影響しないかとの懸念がある。また、鄭麗文氏と羅智強氏が党の若返りを主張しているのに対し、郝氏は党長老の支持を得ているため、郝氏が勝利した場合、国民党の古い体質を変革するのは難しいだろう。民衆党の支持者は若者が多いことから、郝氏が当選した場合、鄭氏や羅氏と比べて民衆党支持者の協力が得にくくなるとの見方もある。

またスキャンダルの民衆党

民衆党については、汚職容疑で1年以上拘置所にいた柯文哲前主席がこのほど保釈され、９月24日に台北地方法院の裁定に対し台北地検が抗告しないことを表明した。ここで問題になるのは、柯氏が勾留中に党主席を辞任して後任に黄国昌立法委員が就任したのだが、柯氏が保釈された後、党主席の業務を実質的にはどちらが担うのかということだ。

また、柯氏は比例代表選出の議員について、多くの人材を集めるために4年の任期を半分に分け、2年後に名簿順位が下の候補者と交代させるという方針を2024年の立法委員選挙の前に表明していて、これを貫いた場合、立法院で国民党と協力して様々な法案を強行採決してきた“やり手”の黄氏があと4か月ほどで立法院を離れざるを得なくなる。

元々柯氏の「個人商店」としてスタートした民衆党が、柯氏に劣らぬ強烈な個性を持つ黄氏の今後の処遇をどうするのかが、党内の団結が保てるのかを図るメルクマールとなりそうである。

さてこうした中、黄氏に新たな「スキャンダル」が発覚した。日本の共同通信社にあたる存在である台湾中央通信社の記者などを集めて、政敵に対し張り込み撮影をする「パパラッチチーム」を組織していたとの疑惑である。

黄氏はこれに対し、「彼らは『公益不正告発者保護協会』の活動家で多くの市民の支持を得ている」などと反論したが、台湾中央通信社は10月1日、疑惑が表面化した後同社を辞職した元記者を背任などの疑いで台北地方検察署に告訴した上で、「メディアの報道では元職員が政治的パパラッチにかかわったり、仮名を使って取材し記事を発表したりした可能性があることが暴露されており、これはすでに報道倫理規範および社則に違反し、社の名誉を著しく傷つけるものである可能性がある」とする声明を発表した（自由時報、10月2日「黃國昌狗仔集團風波 中央社告謝幸恩背信」参照）。

民衆党にとっては創設者の柯文哲氏が汚職容疑などで起訴されたのに続き、党の2枚看板のうちのもう1人がスキャンダルの当事者となったことで、今後さらに人気が下降する恐れが出てきた。

さてこのように主要3政党がいずれも難題に直面する台湾政局の不安定化は、中国共産党にとっては”チャンス”であり、今後台湾にどのような「世論戦」をしかけてくるのかも目が離せないだろう。

ただ、先述の荘豊嘉氏は、「2028年の総統選で民進党が勝つと分かっているなら中国は2027年のうちに台湾に何らかの攻撃を行う可能性が高いが、国民党が勝つのなら手を下さずに済むわけで、台湾政局が不透明であることは、彼らにとっても今後どう動くべきか悩ましいはず」とコメントしている。

