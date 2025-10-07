産後太りから約20kgのダイエットに成功した元HKT48ゆうこす（31）が忙しい中でも健康的な朝食づくりをしていると告白。MEGUMIらが「食べながら痩せたんだね！」と絶賛した。

【映像】20kg減量したゆうこすのビフォーアフターや手料理（複数カット）

10月3日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#5が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは磯山さやか。

今回は年商20億円経営者として大活躍の元HKT48・ゆうこすこと菅本裕子（31）に密着。ゆうこすは現在、業界トップのライバー事務所社長として、そして新米ママとして忙しい毎日を送っている。

多忙な中でも朝食を毎朝手作りしているゆうこす。この日は目玉焼き、味噌汁、グラノーラといったヘルシーな朝食を手早く仕上げ、MEGUMIは「最高！」「朝からえらーい！」と感心した。

手作り朝食にハマったきっかけは、妊娠・出産で体重が80kgまで増えたこと。産後太りを解消するため「あすけん」というアプリを使って栄養を管理していると明かした。MEGUMIは「食べながら痩せたんだね！」と絶賛した。