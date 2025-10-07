国道といえば、交通量が多く整備が行き届いた立派な道路をイメージする人が多いだろう。

しかし、そのイメージとは裏腹に、道幅が狭く、舗装は剥がれ、路面には無数の落石が転がっているような国道も存在している。そんな酷い状態の国道に魅力を感じる愛好家もおり、親しみを込めて“酷道”と呼ばれている。

そうした酷道の中でもトップクラスに分類されているのが、国道157号だ。



落ちたら死ぬ!! 区間

インパクト抜群の看板

石川県金沢市を起点に岐阜県岐阜市までを結んでおり、そのうち福井〜岐阜県境にある温見峠の区間は狭隘路が続く。ガードレールが設置されていない区間も多く、対向車が現れると谷底へ転落してしまう恐怖を感じながら、ひたすらバックするしかない。

そんな国道157号を象徴していたのが、温見峠よりも岐阜県側に設置されていた“危険 落ちたら死ぬ!!”という看板だ。

設置されていた付近は谷が深くなっており、国道との高低差は100メートルを超えている。実際に転落死亡事故も度々発生しており、ドライバーへの注意喚起のため、1980年前後に設置された。

黄色い背景に赤文字で書かれた“落ちたら死ぬ!!”はインパクト絶大で、注意喚起として機能するのはもちろん、通行する多くの人に恐怖と絶望を与えていた。何を隠そう、私も絶望感を与えられた一人だ。

実は私が免許を取得して初ドライブに選んだのが、この国道157号だった。いきなり暗闇の中に現れた“落ちたら死ぬ!!”を見て、落ちていないのに死にそうな気持ちになった。

あれは今から25年前の夜のこと。岐阜市街地を出発した私は、福井県を目指していた。カーナビもインターネットもそう普及していなかった時代なので、紙の道路地図だけが頼りだった。初心者で初ドライブ、車線変更が苦手なので交通量が多そうな道を避け、かといって狭い道も嫌なので、国道だったら間違いないだろう。そう思って選んだのが、国道157号だった。

市街地を離れてもしばらくは2車線の快走路が続いていたが、山が近づいてくると状況が一変する。民家の軒先ギリギリを走る狭い道になってしまった。

焦りながらも、集落さえ抜ければまた2車線の広い道に戻ったので進んでいたが、そんな時に現れたのが、あの“落ちたら死ぬ!!”だった。

ハンドル操作を誤ればダイレクトに谷底へ…

正直、進むか戻るかだいぶ迷ったが、既に戻るのも嫌だったので、進むという決断を下した。道幅は普通乗用車でギリギリ、左手は山の斜面が迫り、右手は谷底だ。

ガードレールは設置されておらず、ハンドル操作を誤ればダイレクトに谷底へ落ちてしまう。暗くて谷底が見えない。川のせせらぎがはるか遠くから聞こえてくる。

胃がキリキリと痛み、手のひらに汗をかきながら慎重に運転したことを、今でも覚えている。

20分ほど走ると高低差が少なくなり、落ちたら死ぬような高さではなくなったが、依然として道幅は狭くガードレールもない。

落ちたら瀕死といった状況だろうか。そんな時、今度は目の前に川が現れた。

通常、山から流れ出た沢の水は、道路の下に溝や導水管を設けて谷に排水される。しかし、ここ国道157号では、国道本線上にそのまま川を流して谷に排水しているのだ。これは“洗い越し”と呼ばれるもので、設置費用が抑えられ、土砂が流れ込んでも詰まらないなど管理が容易になるが、国道本線上にあるのは非常に珍しい。

何度か路上を流れる川を越え、ようやく福井県との県境である温見峠に到達した。

極度の緊張により疲労はピークに達していたが、まだ終わりではない。ここからは下り坂となるが、これまでと同じかそれ以上に道の状態は悪かった。

ガードレールが無く、夜間ということもあり、地面と空の境界線が曖昧で分かりにくい。特に急カーブでは、地面があると思ったら無いこともあって、時には完全に停車して地面があることを確認しながら、慎重に峠を下った。

峠道を数時間運転して、福井県大野市でようやく民家の灯りが見えた時の安堵感は、はかりしれないものがあった。コンビニを見つけると一気に緊張が解け、無意識のうちに車内で眠ってしまっていた。

私の中で国道157号は大きなトラウマになっていたが、少し運転に慣れた頃、トラウマを克服するべく再訪した。すると心に余裕もできたため、周囲の景色が素晴らしいことに気付いた。

以来、酷道という趣味にハマり、25年にわたって全国の酷道をわざわざ訪ねて行くようになるので、人生どこでどうなるか分からない。

忽然と姿を消した看板

そんな国道157号を象徴する“落ちたら死ぬ!!”看板だが、2018年に忽然と姿を消し、酷道愛好家の間で大きな話題となった。

一時は「盗まれたのではないか」と噂されていたが、その後の調査で道路管理者である岐阜県が撤去したことが明らかとなった。撤去した理由は「設置から20年以上が経過し、役割を終えた」というものだった。

その後、設置に携わったという方の話を間接的に聞くことができた。

旧根尾村役場に勤めていた方が旧春日村に所用で出かけた帰り道に、黄色と赤色の目立つカラーリングの看板を見かけた。帰庁し、あのカラーリングは目立ってよいなと考え、多発していた転落事故への注意喚起として警察署にも相談し、“落ちたら死ぬ!!”の設置に至ったということだった。

2018年の撤去にあたって、岐阜県は警察署には相談していたが市役所には相談がなかったようで、ちょっぴり寂しかったということも聞いた。

2025年現在、撤去されてから7年が経つが、今でも“落ちたら死ぬ跡地”を訪れる愛好家も多い。転落したら死んでしまうという状況は昔も今も変わっておらず、役割を終えたとは言い切れない部分もあるため、何らかの注意喚起は行ってほしい気もする。もしもここをドライブする機会があれば、転落せぬよう慎重な運転を心がけてほしい。失われた命は、二度と戻らない。

後編では、“落ちたら死ぬ”酷道を落ちると、どのような光景が広がっているのか、探索してみたもようを紹介する。

（鹿取 茂雄）