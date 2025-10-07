〈ハンドル操作を誤ればダイレクトに谷底へ…恐怖の“酷道157号”に設置されていた名看板「落ちたら死ぬ!!」が撤去されることになった“意外な経緯”〉から続く

日本の酷道を代表するといっても過言ではない国道157号の“落ちたら死ぬ!!”区間。

“落ちたら死ぬ!!”区間で対向車が来ると緊張が走る

もちろん私は一度も落ちたことはないのだが、実際に落ちてみると谷底はどのようになっているのだろうか。気になった私は、実際に下りてみようと考えた。

高低差110メートルを下っていく

地図とにらめっこをしてみる。

国道と谷底を流れる根尾西谷川との高低差は、深いところで100メートルを超えている。国道と川は基本的に近いところを並行しているため、わずかな距離で100メートル以上の高さから下りないと、川にたどり着けないわけだ。地図を見ているだけで、なかなかに難しいことが分かる。

そんななかでも比較的等高線の密度が緩やかな地点に目をつけた。国道と川が50メートルほど離れており、そのぶん緩やかに下りられそうだ。といっても高低差が110メートルあるので、単純に計算すると平均勾配はおよそ65度ということになる。

仕事や趣味で登山や渡河の経験が豊富な酷道の仲間を集め、ロープを持って現地に向かった。

実際に現場を見ると、思っていたよりも勾配は緩やかで、ロープがなくても下りられそうだった。

まずは行けるところまで行ってみようと思い、ロープは使わず徒歩で斜面を下り始めた。

立木に掴まりながら急斜面を下りるが、転げ落ちないように踏んばらないといけないため、体力を消耗する。

地図上では川まで水平距離が50メートルしかなかったが、実際には大きく回り込んだりジグザグにルートを取らないと下りられず、かなりの距離を歩くことになる。休み休み下りていたが、いよいよ川面が近づいてきた頃、我々の前に急斜面が立ちはだかった。

これまで温存していたロープを木にくくり付け、一人ずつ慎重に下る。斜面は脆く、歩くだけで崩れてしまうため、完全に下りきって退避するまで次の人は下りられない。早く下りたい気持ちはあるが、焦らず安全第一で全員下りることができた。

長年にわたって国道157号を走り続けてきたが、谷底に下り立ったのはこれが初めてだ。

谷底に広がるまさかの景色

“落ちたら死ぬ!!”のイメージから、恐ろしい場所を想像していたが、澄んだ水が流れるとても綺麗な渓谷だった。

透明度の高い川は、まさに清流。

遠目には、渓谷に流れ込む滝も見える。一同から、感嘆の声が漏れた。

とてもいい場所だと思ったが、それだけでは終わらない。川の対岸に、自動車が落ちているのが見えた。

自動車は原形を留めておらず、茶色く錆びた塊のようになっている。国道から落ちた車が対岸までいくことはないので、状況から考えると、上流で転落した車両が流されてきたのだろう。

おそらくもう事故処理は済んでいると思ったが、万が一ということもある。もしもまだ取り残された人がいたら、ご遺族の元へ帰してあげたい。対岸に渡って確認したいが、腰の上まで水量があり、渓谷で流れが速かった。

幸いにも使っていないロープがあったので、まずは二人一組になってロープを掴んで慎重に川を渡る。

対岸の木にロープを固定し、それを頼りに一人ずつ川を渡った。

まずは運転席を確認…

対岸にたどり着くと、最初に車内を検索した。

人の姿が無いことを確認してホッと一安心したら、この自動車の車種が何だろうという話題になった。状態が悪すぎるため、車が好きな人や自動車業界で働いている人であっても、特定できない。シートベルトのタグを見れば分かるという人もいたが、タグの文字が完全に消えていて、読み取ることができなかった。

後日、持ち帰った画像を解析し、下回りの穴の位置やブレーキラインのレイアウト、エンジン周りなど複数の特徴から、2代目ワゴンRであるとなんとか特定した。

さて、“落ちたら死ぬ!!”区間で落ちたらどのような景色が広がっているのかを確認したくて下りてきた訳だが、下りたら当然上がらなければ帰れない。下りるのも大変な道のりだったが、上るのはもっと体力を消耗する。その後数日間に及ぶ酷い筋肉痛と引き換えに、綺麗な渓谷の様子を見ることが出来て、とても満足していた。

しかし、もう一度見に行きたいかと問われると、記憶に新しいうちはお断りしたいところだ。記憶が薄れたころに、また清流を眺めに行きたいと思う。

※国道157号の岐阜〜福井県境区間は狭隘路が続き、実際に転落死亡事故も発生しています。通行される場合には、十分に注意してください。また、崖を下りたり、川を渡る際も危険を伴います。登山等の経験者が同行しなければ困難ですのでご注意ください。

鹿取 茂雄