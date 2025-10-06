《あまりに腹が立ったので結婚指輪捨てました。またどこかでそんな話もしまーす！》

10月5日、立て続けに自身のXで“ブチ切れ”投稿をおこなったのは声優の洲崎綾だ。彼女は2010年にアニメ『バクマン。』天音ミサヨ役でデビューすると、『たまこまーけっと』や『暗殺教室』などの話題作に出演してきた人気声優だ。

「洲崎さんは大学卒業後にOLとして働きながら養成所に通い、声優としてデビューを果たしました。元気でコミカルなキャラからシリアスな演技までこなす一方、私生活を赤裸々に明かしたラジオ番組も人気を博していました。声優仲間の西明日香さんと2人でパーソナリティを務める『洲崎西』は2013年から12年間続く長寿番組です。7月からは洲崎さんの産休のために配信を休止しています」（芸能記者）

2019年に構成作家の伊福部崇と結婚し、2025年6月に第一子の誕生を発表した洲崎。子育てに奮闘する一方で、夫婦間ですれ違いが起きているようだ。冒頭のポストの他にも、

《電気の消し忘れとか換気扇のつけ忘れとか食器の洗い残しとか指摘すると、毎度言い訳と被害者ムーブのオンパレードなんだけど…「ごめんね」で終わることをなんで言い返してくるんだろうな？みんなそう？》

《妊娠中仕事もほとんどできなかったのに生活費も出産費用も折半、産後出前の寿司を一回とってくれただけ。マジで終わってる！早くラジオで喋りたい》

と夫への不満を次々と露わにしている。

「育児の負担や家事の分担に対するすれ違いは、一般的にも多くの夫婦が経験するテーマで、6月に出産したばかりの洲崎さんも悩みを抱えているのでしょう。しかし、芸能人夫婦の場合、互いのイメージ低下や炎上リスクを考えて不満を公にしないのが一般的。それだけに、結婚指輪を捨てたというリアルすぎる暴露にファンの間では動揺が広がっています。また、夫の伊福部さんのXは10月2日時点で更新されておらず、こちらもファンは心配しています」（芸能記者）

ラジオを盛り上げるための“演出”であればいいのだが……。