※本稿は、司拓也『信頼される人の話し方 軽く見られる人の話し方』(KADOKAWA)の一部を抜粋・再編集したものです。
¢£Ãê¾ÝÅª¤ÊË«¤á¸ÀÍÕ¤ÏµÕ¸ú²Ì
¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¡¢¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡¡¤µ¤¹¤¬¡ª¡×
¤³¤ÎË«¤áÊý¡¢¼Â¤ÏÁê¼ê¤ËÁ´¤¯¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡ÖË«¤á¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Ãê¾ÝÅª¤Ê¡ÖË«¤á¡×¤Ï¡¢¼Â¤ÏÁê¼ê¤Î¿´¤Ë¤Ï¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂÐ¿Í´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃÛ¤¡Ö¿®Íê¤µ¤ì¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ëÊýË¡¤È¤Ï²¿¤«¡£Àè½Ò¤ÎÎã¤â´Þ¤á¤Æ¡¢3¤Ä¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¹ÔÆ°¤ò²òË¶¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë
Àè½Ò¤·¤¿¡ÖË«¤áÊý¡×¤ÎÀµ²ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ï¥×¥é¥¹¤Î¸ÀÆ°¤ËÂÐ¤·¤ÆË«¤á¤ëºÝ¤Ë¡ÖGROWË«¤áË¡¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
1¡¥Good point¡ÊÎÉ¤¤ÅÀ¡Ë¡§¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«
2¡¥Reason¡ÊÍýÍ³¡Ë¡§¤Ê¤¼¤½¤ì¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«
3¡¥Outcome¡ÊÀ®²Ì¡Ë¡§¤É¤ó¤ÊÎÉ¤¤·ë²Ì¤òÀ¸¤ó¤À¤«
4¡¥Way forward¡Êº£¸å¡Ë¡§¤µ¤é¤Ë¿¤Ð¤¹ÊýË¡
¢£¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤¬À®Ä¹¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÁË³²¤¹¤ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
É½ÌÌÅª¤Ç¿´¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤²ñÏÃ
¤¢¤Ê¤¿¡§¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡¡¤µ¤¹¤¬¤À¤Í¡ª¡×
Éô²¼¡§¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡Ê²¿¤¬ÎÉ¤¤¡©¡¡¼¡¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡Ë¡×
¶ñÂÎÅª¤Ç¼¡¤Ë·Ò¤¬¤ë²ñÏÃ
¤¢¤Ê¤¿¡§¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡ÆÃ¤Ë3¤Ä¤ÎÅÀ¤¬½¨°ï¤À¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤ÇÁ´°÷¤ÎÃí°Õ¤ò°ú¤¤¤¿¡¢Ê£»¨¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò3¤Ä¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥°¥é¥Õ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ØÌÀÆü¤«¤é¤Ç¤¤ë3¤Ä¤Î¤³¤È¡Ù¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤Î¹½À®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌò°÷Á´°÷¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸Ãæ¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£·¯¤Î¡ØÊ¹¤¼ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤Î»ÑÀª¤¬¡¢º£²ó¤Î¾µÇ§¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£¼¡²ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ®¸ù¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´Ê·é¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð´°àú¤À¡×
¤Ê¤¼¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ø¤Î¾Î»¿¤¬¿Í¤ò°é¤Æ¤º¡¢¡Ö¥×¥í¥»¥¹¡×¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤¬¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¥¥ã¥í¥ë¡¦¥É¥¥¥¨¥Ã¥¯¶µ¼ø¤Î¡ÖÀ®Ä¹¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡×ÍýÏÀ¤Ï¤³¤¦Àâ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡×¤ÈºÍÇ½¤ä·ë²Ì¤À¤±¤òË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¿Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¤ë¡¿¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ç½ÎÏ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤ë¡Ö¸ÇÄê¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡×¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ë«¤áÊý¤Ëº¤¤Ã¤¿¤é¥×¥í¥»¥¹¤òÊ¹¤¯
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¡û¡û¤È¤¤¤¦¹©É×¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¯Â³¤±¤¿ÅØÎÏ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¥×¥í¥»¥¹¤ä¹ÔÆ°¤ò¶ñÂÎÅª¤ËË«¤á¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÇ½ÎÏ¤ÏÅØÎÏ¤Ç¿¤Ð¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÀ®Ä¹¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡×¤¬°é¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤ò¾úÀ®¤·¡¢¼ºÇÔ¤ò³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¡¢¼¡¤Îº¤Æñ¤Ê²ÝÂê¤Ø¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Î¼«¿®¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü¤«¤é»È¤¨¤ë¡Ö¿Í¤¬°é¤ÄË«¤áÊý¡×¥Õ¥ì¡¼¥º½¸
1¡¥¡Ö¡û¡û¤È¤¤¤¦½àÈ÷¤¬¡¢¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Í¡×
2¡¥¡Ö·¯¤Î¢¤¢¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
3¡¥¡Ö¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Î¢¢¢¢¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤Î¡©¡×
¤È¤Ã¤µ¤ËË«¤á¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤®¤Î°ì¸À¡×½¸
1¡¥¡Ö¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¡©¡×
Áê¼ê¤Ë¥×¥í¥»¥¹¤ò¸ì¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë«¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁê¼ê¤«¤é°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
2¡¥¡ÖËÜÅö¤Ë½õ¤«¤Ã¤¿¤è¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
´¶¼Õ¤ÏÁê¼ê¤ÎÂ¸ºß¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¾µÇ§¤¹¤ëºÇ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤¤Ë«¤á¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
3¡¥¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î»ëÅÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×
Áê¼ê¤«¤é³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î²ÁÃÍ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÇ¤êÊý¤Ç¤â¿®Íê´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë
¢ÃÇ¤êÊý¤Ç³ô¤ò¾å¤²¤ëÊýË¡
¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤«¤Ë¤â°Æ·ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡×
»Å»ö¤¬Î©¤Æ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¡¢¤Ä¤¤¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö°ÂÀÁ¤±¹ç¤¤¤è¤ê¤ÏÀµÄ¾¤ÊÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿®Íê¤µ¤ì¤ë¿Í¤ÏÁê¼ê¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤òÃÇ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¡¢¡Ö3YÃÇ¤êË¡¡×¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥Yes to relationship¡Ê´Ø·¸À¤Ø¤ÎYes¡Ë¡§Áê¼ê¤Ø¤Î´¶¼Õ
2¡¥Yes to reason¡ÊÍýÍ³¤Ø¤ÎYes¡Ë¡§¤Ê¤¼Æñ¤·¤¤¤«
3¡¥Yes to alternative¡ÊÂåÂØ°Æ¤Ø¤ÎYes¡Ë¡§ÊÌ¤Î¶¨ÎÏÊýË¡
¼ÂºÝ¤Î²ñÏÃ¤Ç¸«¤ë¡Ö´Ø·¸¤¬²õ¤ì¤ëÃÇ¤ê¡×¤È¡Ö´Ø·¸¤¬¿¼¤Þ¤ëÃÇ¤ê¡×¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
´Ø·¸À¤òÎä¤¨¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦µñÀä
Æ±Î½¡§¡Ö¤³¤Î´ë²è½ñ¡¢º£ÆüÃæ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡©¡×
¤¢¤Ê¤¿¡§¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÄùÀÚ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×
¶¨ÎÏÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤¹ÂåÂØ°Æ
Æ±Î½¡§¡Ö¤³¤Î´ë²è½ñ¡¢º£ÆüÃæ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡©¡×
¤¢¤Ê¤¿¡§¡ÖÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£·¯¤Î´ë²è½ñ¡¢¤¤¤Ä¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¸«¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¼Â¤Ïº£Æü¤ÏÌò°÷¸þ¤±¥×¥ì¥¼¥ó¤Î½àÈ÷¤Ç¼ê°ìÇÕ¤Ê¤ó¤À¡£ÌÀÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ê¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤é¤ì¤ë¡£º£¤À¤È5Ê¬¤À¤±¤Ê¤é¡¢ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤À¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤±¤É¡£¤´¤á¤ó¤Í¡£¤É¤ì¤¬°ìÈÖ½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡©¡×
¢£¶¨ÎÏ»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖNO¡×¤¬¸ú²ÌÅª
¸ò¾Ä³Ø¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥æ¡¼¥ê¡¼¶µ¼ø¤Ï¡¢¡ÖNo¡×¤Î¸å¤Ë¡ÖYes¡×¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ø·¸À¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤â¼é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖNo¡×¤ÎË¡Â§¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ç½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ç´Ø·¸¤â½ª¤ï¤ê¡£
Áê¼ê¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤â¼é¤ë¡£¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü¤«¤é»È¤¨¤ë¡Ö´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ëÃÇ¤êÊý¡×¥Õ¥ì¡¼¥º½¸
1¡¥¡Ö¡û¡û¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¢¤¢¤¤Ê¤é¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
2¡¥¡Ö»ä¤Ç¤ÏÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¤¬¡¢¢¢¢¢¤µ¤ó¤Ê¤é¾Ü¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
3¡¥¡Öº£½µ¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢Íè½µ¤Ê¤é»þ´Ö¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª´ê¤¤¡ª¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¤âÁê¼ê¤¬¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·½¸
Äó°Æ1 ¢£ Áê¼êËÜ°Ì¤Ç¡¢ÉÊ¼Á¤òÍýÍ³¤ËÃÇ¤ë
¡Ö¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤âÆ±¤¸Î©¾ì¤Ê¤é¡¢¤½¤¦»×¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤è¤ê¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿·Á¤Ç¤ª¼êÅÁ¤¤¤¹¤ëÊý¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¢¨¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤ËÃÇ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢Áê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢³Ñ¤òÎ©¤Æ¤º¤Ë¤³¤Á¤é¤Î°Õ»×¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Äó°Æ2 ¢£ ·èÄê¸¢¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢µÄÏÀ¤ÎÅÚÉ¶¤«¤é¹ß¤ê¤ë
¡ÖÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¥Á¡¼¥à¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï²ñ¼Ò¡Ë¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤ÆÊÌ¤Î¶ÈÌ³¤¬ºÇÍ¥Àè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤Î°ìÂ¸¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¤ª°ú¤¼õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤´´üÂÔ¤Ë±è¤¨¤º¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¨¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÝÄê¸ì¤¬»×¹Í¤ò°à½Ì¤µ¤»¤ë
£µÄÏÀ¤ÇÂº·É¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ød.school¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó»×¹Í¤ÎµòÅÀ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖYes, and¡Ê¤¿¤·¤«¤Ë¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ä¡Ä¡Ë¡×¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤¬Èó¾ï¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¼ø¶È¤Ç¡ÖYes, and¡×¤È¡ÖYes, but¡×¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖYes, and¡×¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹¤²¤ë¤Û¤¦¤¬ÁÏÂ¤À¤äÈ¯»¶Åª»×¹Í¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç¤è¤êÂ¿ÍÍ¤ÇÌÌÇò¤¤È¯ÁÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï·«¤êÊÖ¤·Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖYes, but¡×¤ä¡ÖNo, but¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¡Ä¡Ä¡×¤ÎÊÖÅú¤Ï¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¶¯¤¯¡¢È¯¸À¼Ô¤ä»²²Ã¼Ô¤Î»×¹Í¤äÈ¯¸À°ÕÍß¤ò°à½Ì¤µ¤»¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¹¤¬¤ê¤òË¸¤²¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿®Íê¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ï¡ÖYes, and ¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥ó¥°ÏÃË¡¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ·òÁ´¤ÊµÄÏÀ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥¹ÎÄê¡§Áê¼ê¤Î°Õ¸«¤ÎÎÉ¤¤ÅÀ¤òÇ§¤á¤ë¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡Ä¡Ä¤Ç¤¹¤Í¡×
2¡¥¶¶ÅÏ¤·¡§¡Ö¤½¤Î¾å¤Ç¡×¡Ö¤µ¤é¤Ë¡×¤Ç¤Ä¤Ê¤°
3¡¥ÄÉ²Ã¡§¼«Ê¬¤Î»ëÅÀ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡Ö»ä¤Ï¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
4¡¥Åý¹ç¡§Î¾Êý¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤¹°Æ¤òÄó¼¨¡ÖÎã¤¨¤Ð¡Ä¡Ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×
¢£µÄÏÀ¤ÇÅ¨¤òºî¤ë¿Í¡¢Ì£Êý¤òÁý¤ä¤¹¿Í¤Î°ã¤¤
¼ÂºÝ¤Î²ñÏÃ¤Ç¸«¤ë¡ÖÂÐÎ©¤òÀ¸¤à¥¢¥¤¥Ç¥¢¥¥é¡¼»×¹Í¡×vs¡Ö¶¨ÎÏ¤òÀ¸¤à¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥ó¥°»×¹Í¡×¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Å¨¤òºî¤ëÈÝÄêÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á
Áê¼ê¡§¡Ö¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¼ã¼Ô¸þ¤±¤ËÆÃ²½¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¤¢¤Ê¤¿¡§¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡£»Ô¾ì¤¬¸ÂÄêÅª¤À¤·¡¢Ã±²Á¤âÄã¤¤¤·¡Ä¡Ä¡×
Áê¼ê¡§¡ÊÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¡Ä¡Ä¤â¤¦°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡Ë
Ì£Êý¤òÁý¤ä¤¹·úÀßÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á
Áê¼ê¡§¡Ö¼ã¼Ô¸þ¤±¤ËÆÃ²½¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¤¢¤Ê¤¿¡§¡Ö¼ã¼Ô»Ô¾ì¡¢³Î¤«¤ËÀ®Ä¹À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£SNS¤Ç¤Î³È»¶ÎÏ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼ý±×¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¼Ô¸þ¤±¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¡¢¤½¤Î¿ÆÀ¤Âå¸þ¤±¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥É¤òÆ±»þÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¼ã¼Ô¤Î¡Ø¿Æ¤Ë´«¤á¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¿´Íý¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òºî¤ëÀïÎ¬¤Ç¤¹¡×
Áê¼ê¡§¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡¡¤½¤ì¤Ê¤é»Ô¾ì¤â¹¤¬¤ë¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×
¢£¡Ö¤Ç¤â¡×¤È¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤Î·èÄêÅª¤Êº¹
¡Ö¤Ç¤â¡×¡Ö¤¤¤ä¡×¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ÇµÄÏÀ¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¡Ö¤½¤Î¾å¤Ç¡×¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢µÄÏÀ¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î°ì¸À¤¬¡¢²ñµÄ¤òÀï¾ì¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢ÁÏÂ¤¤Î¾ì¤Ë¤¹¤ë¤«¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
1¡¥¡Ö¤½¤Î»ëÅÀ¤Ï¿·Á¯¤Ç¤¹¤Í¡£²Ã¤¨¤Æ¡û¡û¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
2¡¥¡Ö³Î¤«¤Ë¢¤¢¤¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¢¢¢¢¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡×
3¡¥¡Ö¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡×
¤â¤·Áê¼ê¤Î°Õ¸«¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤»ëÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤ÎÍý²ò¤Ç¤Ï¡û¡û¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¿·¤·¤¤¾ðÊó¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä·Á¼°¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤Ë¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤é´Ö°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»ä¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¥·¥§¥¢¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢²¡¤·ÉÕ¤±¤Ê¤¤·Á¤ÇÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
»Ê ÂóÌé¡Ê¤Ä¤«¤µ¡¦¤¿¤¯¤ä¡Ë
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢¡Ö¥Ü¥¤¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡×ÂåÉ½
コミュニケーショントレーナー。声と話し方の学校「ボイス・オブ・フロンティア」代表。2万人以上のコミュニケーションの悩みを解決。「信頼される人になるには何が必要か?相手から軽んじられない人になるには?」を徹底的に研究。話し方、声の出し方、心の状態、印象の整え方を学び、「信頼とは、言葉・声・表情・メンタルが一致している状態である」と定義づけた。この"シンクロニシティ・プレゼンス(言葉・声・心が自然に一致し、信頼感を引き出す在り方)"をどうすればつくれるかを体系化し、同じような悩みを抱える人に伝える中で、グループレッスン、個人コンサル、企業研修で高い成果をあげる。著書16冊、累計20万部超。
¡Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢¡Ö¥Ü¥¤¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡×ÂåÉ½ »Ê ÂóÌé¡Ë