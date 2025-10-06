à¹õ¤¤²ôá¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ä¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Î¡ØA¤§!group¡ÙÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ ËÜ»ï¤¬»£¤Ã¤¿ÂáÊá¸å¤Î»Ñ
¿ÈÂÎ¤ò´Ý¤á¡¢¿È¤¸¤í¤®¤â¤»¤º¡Ä
10·î£´Æü¸á¸å10»þ¡££±Âæ¤Î¹õÅÉ¤ê¤Î¥»¥À¥ó¤¬·Ù»ëÄ£»ÍÃ«½ð¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤é»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¸åÉôºÂÀÊÃæ±û¤Ë¤Ï¹õ¤¤²ô¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¡£ÌÜ¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¹õ¤¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¥Õ¡¼¥É¤òÈï¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¾åÈ¾¿È¤òÉú¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿10ÉÃÂ¤é¤º¤Î´Ö¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿È¤¸¤í¤®¤â¤·¤Ê¤¤¹õ¤¤²ô¤ò¾è¤»¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÊÌ¤Î½ð¤Ø¿ÈÊÁ¤ò°ÜÁ÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼Ö¤ÏÁö¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
¤³¤ÎÆü¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¡ØSTARTO ENTERTAINMENT¡Ê°Ê²¼¡¢STARTO¼Ò¡Ë½êÂ°¤Î¡ØA¤§! group¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤ò¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£Æ±ÆüÁáÄ«¤Î¸áÁ°£µ»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¿·½É£²ÃúÌÜ¤Î¥Ó¥ë£±³¬¤Î½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ç¼«¿È¤Î²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤À¡£
¡ÖÌÜ·â¤·¤¿30ÂåÃËÀ¤Î¡Ø²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦110ÄÌÊó¤Ç·Ù»¡´±¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¥º¥Ü¥ó¤ä¥Ñ¥ó¥Ä¤ò²¼¤í¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç£±¿ÍÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢½ð¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÇ¤°ÕÆ±¹Ô¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÂáÊá¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÇ§ÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
SNS¤Ç¤Ï¡¢ÂáÊáÄ¾Á°¤ÎÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë10ÉÃÂ¤é¤º¤ÎÆ°²è¤â³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¥Ó¥ë¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤«¤é¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ë³°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤À¡£ÃËÀ¤Ï¾åÈ¾¿È¤ËÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤Ï´ÝÍç¤Î¾õÂÖ¡£¤³¤Î¿ÍÊª¤¬Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
´ØÅì½é´§¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê
¡ÒËÜÆü¡¢ÊÀ¼Ò·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Ó
STARTO¼Ò¤ÏÆ±Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÂáÊá¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë´Ø·¸¼Ô¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØA¤§! group¡Ù¤Ï´ØÀ¾½Ð¿È¤Î£µ¿ÍÁÈ¤Ç¡Ç19Ç¯£²·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡£Ì¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡Ç24Ç¯£³·î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀÀ²Ã³²ÁûÆ°¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë²Ú¡¹¤·¤¯³èÌö¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´é¤ÈÌ¾Á°¤¬ÃÎ¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£±Ç¯È¾¤¬·Ð¤Ã¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤â¾å¤¬¤ê¡¢´ØÅì¤Ç½é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼´§ÈÖÁÈ¡ØA¤§! group¤ÎQ&A¤§!¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î10·î£³Æü¤ËÆÃÈÖ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£12Æü¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
Çä¤ê½Ð¤·Ãæ¤Î¼ã¼ê¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Á°½Ò¤Î¡ØQ&A¤§!¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡££µÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤âÁð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤¬º¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
TVer¤Ç¤Ï¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦£¹·î15ÆüÊüÁ÷Ê¬¡Ë¡¢¡Ø¤Ê¤Ë¤ï¡ßA¤§!¤ÎÄ¶¹çÂÎ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦£¹·î23ÆüÊüÁ÷Ê¬¡Ë¡¢¡Øºä¾å¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦10·î£³ÆüÊüÁ÷Ê¬¡Ë¡¢¡Øº£Ìë¤Ï¥Ê¥¾¥È¥ì¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦£¹·î30ÆüÊüÁ÷Ê¬¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡ØA¤§! group¤ÎQ¡õA¤§!¡Ù¡Ê10·î£³ÆüÊüÁ÷Ê¬¡Ë¤Î·×£µÈÖÁÈ¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÇÛ¿®Ää»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤¬Ä¹¤¤²¼ÀÑ¤ß¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Á´¹ñ¶è¤Ø¤È¤Ï¤Ð¤¿¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿º£²ó¤Î»ö·ï¡£Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤Î¼ºÂÖ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://x.com/FRIDAY_twit