100¶Ñ¤Ç1000±ß¤Ã¤Æ¡Ä¹â¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¡ªÁá¤¯Çã¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÅÚÆéÉ÷¥¢¥ë¥ßÂî¾åÆé¡Ê¹õ¡¢IHÂÐ±þ¡¢¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥«¥Ð¡¼ÉÕ¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï1,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§24.7cm¡ß12cm¡ß20cm
À£Ë¡¡§16cm
¼ÂÍÑÎÌ¡§950mL
Ëþ¿åÍÆÎÌ¡§1.6L
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
¡ï1,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ã¤Æ¹â¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¤³¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥ºÊØÍø¤¹¤®¤ë¡ª
¥À¥¤¥½¡¼¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿©´ïÇä¤ê¾ì¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤òÈ¯¸«¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡ØÅÚÆéÉ÷¥¢¥ë¥ßÂî¾åÆé¡Ê¹õ¡¢IHÂÐ±þ¡¢¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥«¥Ð¡¼ÉÕ¡Ë¡Ù¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡ï1,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¤È¸«¤ÏÅÚÆé¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÂÎ¤Îºà¼Á¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶â¡£¥À¥¤¥½¡¼¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤ª¹â¤¤¤Î¤ÇÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»È¤¤¿´ÃÏ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Æé¤Î³°Â¦¤Ë¤Ï¾ÆÉÕ¤±ÅÉÁõ¡Ê¥·¥ê¥³¥ó·ÏÅÉÎÁ¡Ë¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»éÅÉËì²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤Ã¤Æ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥´¥à¤Î¥«¥Ð¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼è¤ê³°¤·¤¬²ÄÇ½¡£Æé¤¬Àö¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢À¶·é¤òÊÝ¤Æ¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ï¤êÄì¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¹Ý¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾²Ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢IH¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡ØÅÚÆéÉ÷¥¢¥ë¥ßÂî¾åÆé¡Ê¹õ¡¢IHÂÐ±þ¡¢¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥«¥Ð¡¼ÉÕ¡Ë¡Ù¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
ÅÚÆé¤ò»È¤¦Á°¤Ë¹Ô¤¦¡¢ÌÜ»ß¤áºî¶È¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤·¡£»î¤·¤Ë¤ªÊÆ¤ò2¹ç¿æ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤¬ÂçÀ®¸ù¡ª
Î³¤¬Î©¤Á¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¿æ¤¤¢¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¿¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç3¹ç¤Þ¤Ç¿æ¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²Ð²Ã¸º¤ÎÄ´À°¤¬Æñ¤·¤¯¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ï2¹ç¤Î¤È¤¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤ä¤ä¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¬¤Á¤Ë¡£
É÷Ì£¤ä¿©´¶¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê2¹ç¤Þ¤Ç¤¬¥Ù¥¹¥È¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥ßÀ½¤Ê¤Î¤Ç¾æÉ×¤Ç·Ú¤¯¡¢ÅÚÆé¤è¤ê¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡ý¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤ª¤«¤²¤Ç±ø¤ì¤¬¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¬¥ó¥¬¥óÀö¤¨¤Æ¥¬¥·¥¬¥·»È¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡ØÅÚÆéÉ÷¥¢¥ë¥ßÂî¾åÆé¡Ê¹õ¡¢IHÂÐ±þ¡¢¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥«¥Ð¡¼ÉÕ¡Ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1¡Á2¿ÍÊ¬ÄøÅÙ¤Ê¤é¤³¤ì1¤Ä¤ÇOK¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯10·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£