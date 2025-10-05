º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢¤ï¤º¤«11µå¤Î¹¥Åê¤Ë¾×·â¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Éð´ï¤À¡×¡¡°µ´¬¥»¡¼¥Ö¤Ë»ß¤Þ¤Ì»¿¼
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£ÆóÎÝÂÇ¤ò1ËÜÂÇ¤¿¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤Ã¤Á¤êÌµ¼ºÅÀ¤Ç¼«¿È½é¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï5-3¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¾¡Íø¡£ÊÆµ¼Ô¤Ï°µ´¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬6²ó3¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤ê¡¢2ÈÖ¼ê¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢3ÈÖ¼ê¥Ù¥·¥¢¤¬7²ó¡¢8²ó¤òÍÞ¤¨¤¿¡£¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¤¿º´¡¹ÌÚ¤¬5-3¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¼«¿È½é¤á¤Æ¤Î¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ø¤Î½éµå¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤Î162.5¥¥í¡£ºÇ¸å¤Ï¹â¤á¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÂçÃ«¤â¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£Â³¤¯¥±¥×¥é¡¼¤Ë¤Ï±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹¤òÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥È¥Ã¥È¤ò»°¼ÙÈô¤ËÍÞ¤¨Ìµ¼ºÅÀ¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇËÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Î¥¢¡¦¥«¥à¥é¥¹µ¼Ô¤Ï¡¢X¤Ç¡Ö¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤ÆÀä»¿¡£¡Ö¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Î¹¶·â¤òÉõ¤¸¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ï¤º¤«11µå¤·¤«É¬Í×¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤¹¤®¤ë½Ö´Ö¤Ê¤É¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Éð´ï¤À¡×¤È¡¢°µ´¬¤ÎÅêµå¤ËÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡ËÂè2Àï¤Ç¤â9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ºÇÂ®¤Ï101.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó163.2¥¥í¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£±Ô¤¤¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤âÅê¤¸¤ÆÂÇ¼Ô3¿Í¤òÌµ°ÂÂÇ2Ã¥»°¿¶¤Ç¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°µ´¬¤ÎÅêµå¤Ç¡¢ÉÔÄ´¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Î¡ÈµßÀ¤¼ç¡É¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤Ç¹¥Åê¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï»î¹ç¸å¡¢NHKBS¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¡Ö2ÅÀº¹¤ÇÅÀº¹¤¬Á°²ó¤è¤ê¤Ê¤¤Ãæ¡¢°ìÈ¯¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤¤¤¦ÉÝ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤â¤¦1¾¡¤·¤ÆLA¤Ëµ¢¤ì¤¿¤é¡×¤È¡¢½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
