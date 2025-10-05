¡ÚÃÏ¿ÌÂ®Êó¡ÛÊ¡Åç¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿(00:21º¢È¯À¸)
0»þ21Ê¬º¢¡¢Ê¡Åç¸©²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó50km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ÏM5.7¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ4¤òÊ¡Åç¸©¤Ç´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤é¤¹¤Ù¤¤³¤È
