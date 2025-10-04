92万回表示され、3.3万「いいね」を獲得している投稿が話題になっています。視聴者からは「猫の奴隷のお手本みたいな暮らし」「最大限の愛情表現ww」「下僕感も半端なくていい！」など賞賛のコメントが殺到していますよ。

【動画：猫の『愛情表現』が激しすぎた結果…】

おしりから失礼します！

Threadsアカウント「茶トラとさび」に投稿されたのは、飼い主さんがサビ猫ちゃんに最大級の愛情を受けている姿。サビ猫ちゃんの愛情表現とは、なんと『飼い主の顔におしりをぐいぐい押しつけること』なのだそうです。

飼い主さんいわく、おしりを押しつける愛情表現はいつものことのようです。ただ、この日はとくに激しかったとのこと。これでもかというほどおしりを飼い主さんの顔にぴったり押し当て、膝の毛布をふみふみしていたといいます。

終わらないおしりアタック

おしりを顔にぐいぐい押しつけ、毛布をふみふみしながら、サビ猫ちゃんはときどき振り返って確認している様子だったとのこと。「ちゃんとおしりは当たっているかな」と確認していたのか、はたまた「息できているかな」と心配していたのか。答えはサビ猫ちゃんにしかわかりません。

飼い主さんが息苦しくないのか気になるところですが、サビ猫ちゃんの背中を優しくなでなでする余裕はあったとのこと。猫ちゃんの『おしり』ということでいろいろ心配になってしまいますが、飼い主さんが幸せなのであれば、何も問題はないのでしょう。

終わったらおなかの上でごろん

サビ猫ちゃんは、飼い主さんのお顔にたっぷりおしりを押しつけて満足すると、今度はおなかの上でごろごろするそう。最大限に甘えていることがわかります。飼い主さんの腕をぎゅっとつかんで甘えるなど、おしりを押しつける以外にもたくさんの甘え方を身につけているようです。

サビ猫ちゃんのおうちには茶トラ猫ちゃんもいて、どうやら猫ファーストの生活を送っているようです。というのも、実は飼い主さんのおうちの障子はとんでもなくビリビリなのだとか…。猫ちゃんのやりたい放題な様子には、飼い主さんの愛情と優しさを感じます。

サビ猫ちゃんの独特な甘え方を見守った視聴者からは「大変中毒性あります」「Threadsで初めて保存機能使いました」「どうか私にもその席に座らせていただけないでしょうか」などのコメントも。すっかり魅了されてしまった人が多いようです。

Threadsアカウント「茶トラとさび」には、サビ猫ちゃんと茶トラ猫ちゃんがたっぷり甘える様子や、自由気ままに過ごす様子なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Threadsアカウント「茶トラとさび」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。