ダウンタウン松本人志が久々リポストの”謎の予告”に続報…「隠されています」ヒントが追記される
お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が、自身のXで久々に動きを見せて注目を集める”謎の予告”に、2日、さらに動きがあった。
【動画・画像】松本人志がリポストした“謎の予告”…ヒント 3つのワード
松本は10月1日、「FANY公式アカウント」が同日午後2時に投稿した動画をリポストした。
投稿された”謎の予告”動画は、砂嵐が映るテレビがだんだんと近づいてきて最後、画面に「2025・11・1」という文字が表示されたもの。11月1日といえば、以前、新配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」の開始が伝えられている。松本が自身のXで投稿やリポストをするのは2024年11月8日ぶり。
「松ちゃんがX動かした」「久々の松ちゃん投稿」「期待しかない!!」「我らの松ちゃーん 待ってましたよー 手が震えてきた」といったコメントが寄せられている。
さらに翌2日の朝、「FANY公式アカウント」は“続報”。前回投稿にひもづける形で、「この動画には、次につながる“名前”が隠されています」と伝え、【ヒント】として、3つのワードが並んだ。
