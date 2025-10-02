ガールズグループIVEが、米ビルボード最新チャートの「エマージング・アーティスト」部門で1位となった。9月30日に発表された。

また、8月に発売された4thミニアルバム「IVE SECRET」が「ワールドアルバム」4位、「トップカレントアルバムセールス」14位、「トップアルバムセールス」16位に入った。「アーティスト100」にもランク入りした。

タイトル曲「XOXZ」は「グローバル(米国を除く)」チャートにもランクインした。

スポーツソウルは2日「『IVE SECRET』は、華麗な表情の裏に隠された感情の流れに集中したアルバム。タイトル曲『XOXZ』は『愛してる、おやすみ。そして夢の中で会おう』という意味のIVEの新造語。IVEは同曲を通じて、韓国の地上波音楽放送3社で1位となった」と報じた。

また同メディアは「IVEは、2月に発売した3thミニアルバム『IVE EMPATHY』と、今回の『IVE SECRET』で、国内外チャートと授賞式を席巻した」と伝え「最近、IVEは日本の4大ロックフェスティバルの1つ『ROCK IN JAPAN FESTIVAL2025』の舞台に上がり、現地ファンの心を魅了した」とも報じた。

IVEは31日からソウル市内で2度目のワールドツアー「SHOW WHAT I AM」をスタートする。