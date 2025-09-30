ヤクルト・山本は今季17登板、29日に戦力外通告

ヤクルトの山本大貴投手が29日、球団から戦力外通告を受けた。貴重な中継ぎ左腕として活躍し、今季17試合に登板。2024年には44試合に登板した29歳の戦力外に「もったいないな」「戦力外ってまじ？」「普通に欲しくね？」とファンからは困惑の声が上がっている。

山本は北星大付高、三菱自動車岡崎を経て、2018年ドラフト3位でロッテに入団。2022年にトレードでヤクルトに移籍した。加入翌年の2023年に42試合に登板し防御率2.55。2024年も44試合に投げて防御率1.42とリリーフ左腕として結果を残し、この2年間で5勝21ホールドを記録した。

ヤクルト4年目の今季は、開幕1軍は果たすも5月下旬に離脱。復帰したのは9月と、長い間1軍マウンドから遠ざかり、17試合の登板で防御率5.17の成績。2軍では20試合で2勝1セーブ、防御率2.70の成績を残していた。

今季成績は落としたものの通算121試合登板の左腕に、SNSでは「獲ってみても面白い」「結構やれそうな気がする」「欲しいな」「なんで？」「左腕のリリーフ貴重だよ」「まだまだやれるでしょう」「ロッテに帰ってきてほしい」などのコメントが飛び交い、戦力外に驚くファンが続出していた。（Full-Count編集部）