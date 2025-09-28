（ＣＮＮ）国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）の後継機建設を目指す米宇宙企業バスト・スペースが、世界初となる民間宇宙ステーション「ヘイブン１」の製造を進めている。打ち上げは来年５月に予定されている。

ＩＳＳの運用期間は当初１５年間の予定だったが延長された。これまで２５年近くの間に２６カ国から約３００人の滞在を受け入れ、国際共同プロジェクトの模範例とされてきたが、いよいよ寿命が迫っている。

米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は２０３０年ごろにＩＳＳの運用を終了する計画で、民間ステーションへの移行準備を進めている。

後継機を建設する企業の公募では、来年申請を受け付け、１社以上の候補を選定する予定。だがＮＡＳＡはすでに複数の企業と協力関係を結んでいる。

そのひとつが、米カリフォルニア州に拠点を置くバスト社だ。ヘイブン１は単一のモジュールで構成され、軌道上での運用期間は３年。その間に、飛行士４人による２週間の有人ミッションを４回実施する。

「人間中心」の設計を掲げ、微小重力の研究に使える実験施設で官民両方のミッションに対応する。同社にとっては、ＩＳＳ後継機の建設というさらに複雑なプロジェクトを獲得した場合に備え、経験を積む機会となる。

「わが社の最優先課題は、実際に宇宙ステーションを運用し、人々を一定期間送り込み、地球に無事帰還させた経験を持つ企業になることだ」と、マックス・ハオット最高経営責任者（ＣＥＯ）は語る。「それこそが、私たちの参戦しているレースだ」

ヘイブン１の直径は４．４メートル、居住空間は４５立方メートルと、バスの車内ほどの広さ。ＩＳＳの３８８立方メートルに比べると約８分の１にとどまる。来年５月に米宇宙企業スペースＸのロケット「ファルコン９」で軌道に投入し、約２カ月後に同社の宇宙船「クルー・ドラゴン」で最初のクルーを輸送する。

内部には１．２メートルのドーム型の窓や、展開式の共用テーブル、個別の睡眠スペース、衛星通信サービス「スターリンク」の高速インターネット接続設備などを備える。ハオット氏は「高級ホテルとして作られるわけではない」としたうえで「どんな環境でも、より良い気分で休養や意思疎通がうまくいけば、仕事の効率も上がるはず」と強調した。

ハオット氏によると、ヘイブン１の計画が発表された２３年半ばから今までに、バスト社の従業員は約２００人から９５０人に増えた。同社はさらに、製造施設にも投資してきた。ここではヘイブン１のモジュールだけでなく、開発初期段階のＩＳＳ後継候補「ヘイブン２」のモジュールを年間２基のペースで製造できる。

ヘイブン１は今年、圧力に対する構造物の強度などを地上で試すための検証版が完成。ＮＡＳＡと共同で試験を実施した。同時に実機の製造が始まり、現在は溶接作業の最終段階まで進んでいるという。今後、すべてのシステムを統合して試験を実施し、来年４月に打ち上げ前の運用に入る見通しだ。

「次の大きな節目は、ヘイブン１のクルーとその具体的なミッション活動の発表だ」と、ハオット氏は語る。想定する顧客は各国の宇宙機関で、特に初めて飛行士を宇宙へ送り出そうとする新興国に重点を置く。高額な費用を個人で出す民間人も、「非常に真剣に」訓練を受け、宇宙で「重要な任務」を果たす人物であれば、席を確保できるという。

ヘイブン１の実験施設は企業との提携を念頭に開発された。提携先のひとつである米宇宙インフラ企業「レッドワイヤ・スペース」は、これまでＩＳＳで幹細胞やがん検知などの研究を手掛けてきた。同社のリッチ・ボーリング副社長によると、ヘイブン１でもまず製薬、製造分野の研究を継続する見通しだ。

民間 宇宙 ステーションの課題

民間宇宙ステーションの開発でＮＡＳＡが協力する企業は、バスト社だけではない。

宇宙ステーション「スターラボ」は、欧州航空機大手エアバスや米航空宇宙大手ノースロップ・グラマンが共同で開発中。米アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏が立ち上げた米ブルーオリジンや、２２年に民間企業初のＩＳＳ旅行を実施した米アクシオム・スペースも参入している。

ただし、宇宙ステーションの運用は巨額のコストがかかる事業だ。米マサチューセッツ工科大のオリビエ・デウェック教授によると、ＩＳＳの運用には現在、１日当たり約１２００万ドル（約１８億円）の費用がかかっている。その約半分が、クルーと物資の輸送費だ。

「民間宇宙ステーションが経済的に成り立つ可能性があるとすれば、運用コストをＩＳＳの半分以下の年間１０億〜２０億ドル、１日当たり２７０万〜５５０万ドルに抑える必要がある」と、デウェック氏は指摘する。

バスト社は運用コストを公表しなかったが、ヘイブン１の打ち上げまでに投資する額は約１０億ドルとしている。これは暗号資産（仮想通貨）ビジネスで大成功を収めた創業者ジェド・マケーレブ氏の私財と、顧客からの収益でまかなわれる。