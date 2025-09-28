ÍµÈ¹°¹Ô¤¬°û¿©Å¹¤Ë·ãÅÜ¤·¤Æ¡ÈÆÃÄêÈÉ¡É»ÏÆ°¡¢´í×ü¤µ¤ì¤ëÅ¹¤Ø¤Î¸Ä¿Í¹¶·â¤È¸«½¬¤¦¤Ù¤ÂçÀèÇÚ¤Î¿´¸¯¤¤
Âè46²ó¡¡ÍµÈ¹°¹Ô
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤µ¤ó¤¬9·î21ÆüÊüÁ÷¤ÎJFM·Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ù¤Ç¡¢¡Ö¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿°û¿©Å¹¡×¤ÎÏÃ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦Éþ¡Ä¡×ÍµÈ¤â»²¤Ã¤¿ºÊ¡¦²ÆÌÜ»°µ×¤ÎÄ¶¥ß¥Ë»Ñ
·ÝÇ½¿Í¤À¤ÈÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ëÅ¹°÷¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê
¡¡¤½¤Î¤ªÅ¹¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÄÌ¤¦¤Û¤É¹¥¤¤Ê¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¤ªÅ¹¤Ç¡¢º£²ó¤Ï±ü¤µ¤Þ¤È¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£³«Å¹»þ´Ö¤òÄ´¤Ù¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö²¿»þ¤«¤é¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¤ªÅ¹¤Î¿Í¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤¢¤ó?¡×¤È´¶¤¸°¤¤ÂÖÅÙ¤ò¤È¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤Î17»þ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ö¤·¡¢ºÆÅÙ¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤ªÅ¹¤¬³«¤¤¤¿¤Î¤¬17»þ5Ê¬¡£¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢ÍµÈ¤µ¤ó¤¬¥È¥ó¥°¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤ª¤¤!¡¡¤½¤ì¡¢ÅÝ¤µ¤Ê¤¤¤Ç!¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¡¢ÍµÈ¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¤âÀÜµÒ¤Î¤¢¤ê¤¨¤Ê¤µ¤Ë°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤ªÅ¹¤Î¿Í¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â´Þ¤á¤¿³Ú¤·¤¤¿©»ö¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿ÍµÈ¤µ¤ó¤Ï¤µ¤Ã¤µ¤È¿©¤Ù¤Æµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤¬ÍµÈ¤µ¤ó¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¡Ö¤¢¤ì?¡¡¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿!¡¡ÍµÈ¤µ¤ó?¡¡¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤Ê¤ó¤«¡×¤ÈÂÖÅÙ¤òÉ¿ÊÑ¤µ¤»¤Æ¡¢µÞ¤Ë¥Ú¥³¥Ú¥³¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ï°¦ÁÛ¤è¤¯ÀÜµÒ¤¹¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤¾¤ó¤¶¤¤¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÀÜ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¡¢ÍµÈ¤µ¤ó¤Ï¤¬¤Ã¤«¤ê¡£¤ªÅ¹¤Ë¤ÏÍµÈ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤È¥µ¥¤¥ó¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÄã»ÑÀª¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¼Ì¿¿¤È¥µ¥¤¥óÇ³¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡£¤¿¤Ö¤óÆóÅÙ¤È¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë³°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¼Ì¿¿¤È¥µ¥¤¥ó¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Þ¥Ä¥³&ÍµÈ ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎMC¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤µ¤ó¤¬°û¿©Å¹¤ä¾¦ÉÊ¤ò°¤¯¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ï·¼ãÃË½÷¡¢¤É¤ÎÁØ¤Ë¤â·ù°´¶¤òÊú¤«¤»¤º¡¢¤«¤Ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡È¥½¥Ä¤Î¤Ê¤µ¡É¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÍµÈ¤µ¤ó¤¬¾éÃÌ¤Ç¡Ö¥Þ¥º¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥Þ¥º¤¤¤ó¤À¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦»ëÄ°¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍµÈ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¦¶õ´Ö¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÆÇÀå¥Í¥¿¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¥é¥¸¥ª¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿°û¿©Å¹¤ÎÏÃ¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤ªÅ¹¤òÀÕ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î³Ú¤·¤¤¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ÍµÈ¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä¥é¥¸¥ª¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ËSNS¤¬È¿±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¤äÅö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¥×¥é¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤ÎÌñ²ð¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢°¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÈ³¤·¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÍµÈ¤µ¤ó¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ªÅ¹¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÏÃ¤ò¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê¾ðÊó¤«¤é¤ªÅ¹¤òÃµ¤·Åö¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡Ê¼ÂºÝ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÅ¹Ì¾¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
ÍµÈ¤È¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë
¡¡ÍµÈ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤â¤¦¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ê¤ªÅ¹¤ÎÀÜµÒ¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÍµÈ¤µ¤ó¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¾¿Í¤¬À©ºÛ¤ò²Ã¤¨¤ë¸¢Íø¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡¢Ìµ´Ø·¸¤Ê¤ªÅ¹¤¬¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÈï³²¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤È¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÍµÈ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªÅ¹¤ÎÆóÈÖ¼ê¤Î¿Í¤¬ÀÜµÒ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È´Ö°ã¤Ã¤¿ÀµµÁ´¶¤Î»ý¤Á¼ç¤ÏÍµÈ¤µ¤ó¤ÎÅ¨¤È¤Ã¤¿¤ë¤È¡¢¸Ä¿Í¹¶·â¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÅ¹¤¬·Ð±ÄÅª¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤ÏÍµÈ¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ¯¸À¤¬¤â¤È¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¦¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÍ½Â¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£¤ÎÍµÈ¤µ¤ó¤Ê¤é¤ªÅ¹¤ò¤Ä¤Ö¤¹¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍµÈ¤µ¤ó¤Ï°û¿©Å¹¤Ç¤ÎÆÃÊÌ°·¤¤¤¬·ù¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·Ý¿Í¤ÎÂçÀèÇÚ¡¦¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Ð¥«ÏÀ¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¤ª¤¤¤é¤Ë¤ÏÀÎ¤«¤éÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÅ¹¤ËÈÓ¤ò¿©¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â°Î¤½¤¦¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÅ¹¤Î¿Í¤ËÆÃÊÌ°·¤¤¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤ÍµÈ¤µ¤ó¤È¡¢¤ªÅ¹¤Î¿Í¤Ë°ÒÄ¥¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ°Î¤½¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢°ã¤¦ÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤¬¤ªÅ¹¤ËÍè¤ë¤È¡¢¤ªÅ¹Â¦¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¹âµé¤Ê¤ªÎÁÍý¤ä¹â¤¤¥ï¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸ý¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤º¡¢¡Ö¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤êµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆóÅÙ¤È¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Î¤³¤È¡×¤È¤½¤Ã¤ÈÎ¥¤ì¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªÅ¹Â¦¤Ï¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ë¾ïÏ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È²þÁ±¤òµá¤á¤ì¤Ð¤«¤Ê¤ê¤Î³ÎÎ¨¤ÇÊ¹¤Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡ÖµÒ¾¦Çä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥±¥Á¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬Âç·ù¤¤¤Ê¤Î¡£¤½¤ì¤Ï¥á¥·²°¤Ç¤â¥½¡¼¥×¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÆ±¤¸¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤ÎÅ¹¤ò·ù¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¼«Í³¤À¤±¤ì¤É¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤½¤ÎÅ¹¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼ÙËâ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Î¡È»×¤¤¤ä¤ê¡É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¶â¤òÊ§¤¦Áê¼ê¤Î¤³¤È¤âÂº½Å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Î»Õ¾¢¡¢¿¼¸«Àé»°Ïº¤µ¤ó¤ËÃ¡¤¤³¤Þ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿¼¸«¤µ¤ó¤Ï¿©»öÂå¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÈÄÁ°¤µ¤ó¤Ë½Ëµ·¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÅ¹¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¤´½Ëµ·¤òÅÏ¤¹¤³¤È¡×¤È¶µ¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤ÇÅÏ¤»¤Ð¡¢ÈÄÁ°¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ïµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ°§»¢¤ËÍè¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÈÄÁ°¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤é¤ì¤¿¤é¡¢°¤¤µ¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÈÄÁ°¤µ¤ó¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»Å»ö¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¡¢¿ÍÁ°¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤òÇÛÎ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ñËÜ¼çµÁ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤ª¶â¤òÊ§¤¦Â¦¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎ©¾ì¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÎ©¾ì¤¬¶¯¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ò·ç¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿¼¸«¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ï¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤±¤·¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÍµÈ¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î
¡¡¼å¤¤Î©¾ì¤Î¿Í¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»×¤¤¤ä¤ê¤È¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍµÈ¤µ¤ó¤Ï»×¤¤¤ä¤ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÉÔÌû²÷¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤ï¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤«¤éÅöÁ³¤À¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤ä¤êÊÖ¤¹¡×¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´²ÈÂ²¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º¨¤ß¤òÇã¤¦¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÍµÈ¤µ¤ó¤Ï9·î6ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß2025 Ì©Ãå77»þ´Öin Hawaii¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÌîÏ¤²ÂÂå¤µ¤ó¤Ø¤ÎÂÎ·¿¤¤¤¸¤ê¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î°Õ¼±¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÆÇÀå¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤»þÂå¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¿§¤Î¶¯¤¤ºîÉÊ¡ØHANA-BI¡Ù¤Ç¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¶â»â»Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø»ä¤ÏÀ¤³¦¤Ç·ù¤ï¤ì¤ë¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡ËÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±Ç²èºî¤ê¤ÎÅ¯³Ø¤ò¡È¿¶¤ê»ÒÍýÏÀ¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡²óºî¤Ï¡ØHANA-BI¡Ù¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤Î±Æ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¥Þ¥¶¡¼¥Æ¥ì¥µ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë°¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤±¤·¤µ¤ó¡£
¡¡¤Ê¤¼ºîÉ÷¤ò¤¬¤é¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤È¡¢À¶¤é¤«¤Ê°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¤¢¤È¤ËºÆÅÙË½ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤ò»£¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È²á·ã¤Ê¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤ë¤«¤é¡£¥®¥ã¥Ã¥×¤ä¿¶¤ìÉý¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Ë½ÎÏ¤ä½ã°¦¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°ú¤Î©¤Æ¹ç¤¤¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¸ú²Ì¤ò¡È¿¶¤ê»ÒÍýÏÀ¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍµÈ¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÍµÈ¤µ¤ó¤¬½÷À¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¤¤¸¤ê¤ò¡Ö¤³¤ì¤Ï·Ý¤À¡¢¤³¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÂ³¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢È¿ÂÐÂ¦¤Ë¿¶¤ê»Ò¤¬¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤¤¤¿Í¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿¶¤ê»Ò¤¬º¸±¦¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢»þÂå¤ËµÕ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆÇÀå¤âÅÇ¤¯¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÆÇÀå¤À¤±¤É¡¢¤¤¤¤¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤¤¤¤¿Í¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆÇÀå¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤é¡¢ÍµÈ¤µ¤ó¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ë¡Ö°ÕÃÏ°¤ÊÀ®¸ù¼Ô¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Ý¤ò¤à¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ØÅÌÁ³Áð¡Ù¤Îºî¼Ô¡¢µÈÅÄ·ó¹¥¤Ï¡Ö¾¯¤·¤Î¤³¤È¤Ë¤â¡¢ÀèÃ£¤Ï¤¢¤é¤Þ¤Û¤·¤¤³¤È¤Ê¤ê¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤»þÂå¡¢ÆÇÀå·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Íê¤ê¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤¿¤±¤·¤µ¤ó°ìÂò¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿Î²ÊÍ§Î¤¡Ê¤Ë¤·¤Ê¡¦¤æ¤ê¡Ë
1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£²ñ¼Ò°÷¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¡Ø¥µ¥¤¥¾¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ø½µ´©SPA¡ª¡Ù¡ØGINGER¡Ù¡Østeady.¡Ù¤Ê¤É¤Ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÏÀ¡¢½÷»Ò¥¢¥ÊÈãÉ¾¤ò´ó¹Æ¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Çº§³è¤ËÇº¤àÃË½÷¤ÎÁêÃÌ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2015Ç¯¤Ë¡Ø´Ö°ã¤¤¤À¤é¤±¤Îº§³è¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¡ª¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢°ÛÎã¤Î½÷À¸þ¤±º§³èËÜ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤Ð´±·³¡¢Éé¤±¤ì¤ÐÂ±·³¡×