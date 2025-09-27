ジョン・スーフー氏が撮影、至近距離で捉えた大谷翔平の素顔

ドジャース・大谷翔平投手が見せた“一面”が話題を呼んでいる。球団公式フォトグラファーのジョン・スーフー氏が26日（日本時間27日）にドジャースナインのベンチでの様子をSNSで公開すると、「SooHooさんには絶対に普通の顔では写らない(撮らせない) 信頼の証」「目つきがアニメw」と反応している。

スーフー氏がインスタグラムのストーリーズ機能を使って公開したのは、25日（同26日）のダイヤモンドバックス戦でのベンチ内での様子だった。デーブ・ロバーツ監督やムーキー・ベッツ内野手らがベンチの最前列に陣取り、そしてマーク・プライアー投手コーチらが腰かけてデータ収集を行っている模様。それを背後に、大谷がカメラの前に立ち“睨み”つけ、見方によっては“おらつく”ような表情と言える。

大谷が垣間見せた個性溢れる瞬間に、ファンも思わず注目した。「ひたすら顔がいい……」「大谷くん珍しいショット」「イケてるww」「何故か、ねめつける大谷さん」「気合い十分のキメ顔です 大谷さん」と、大谷の見せた“一瞬”に興奮を隠せなかった。

この試合後には4年連続となる地区優勝も決まり、試合後のシャンパンファイトでは選手たちが狂喜乱舞する場面も数多く撮影された。プレーオフに向けてさらなる飛躍がドジャースナインに期待される中、スーフー氏のレンズを通じて今後も大谷の様々な表情が記録されていくことになりそうだ。（Full-Count編集部）