ふーさん ©︎細田忠／文藝春秋

「過去の自分に打ち勝つ楽しさ」

――今まで仮装したプリンセスの中で一番難しかったのは？

ふー ラプンツェルです。自分の顔が丸顔じゃないので全然似せることができないんです。骨格が違うので、メイクを寄せてもなんか違くて。それに髪型もかなり特殊なので苦労しました。

――プリンセスの仮装の魅力はどんなところですか。

ふー 大好きなキャラクターになれるっていうのはすごく楽しいんですけど、やっぱりどんどんクオリティーを上げていく楽しさ、過去の自分に打ち勝つ楽しさが一番大きいです。限界を決めないで、そのキャラクターをリスペクトして、どうやったらキャラに近づけられるか研究していく。もともと研究者タイプの私にはそれが合っているんですよね。

注目されているラプンツェルのウィッグは重さ3キロ

――ちなみにこれまでの仮装のウィッグはご自身で作成しているんですか。

ふー そうです。ウィッグを作った経験はなかったんですけど、独学で始めて今では個人事業主としてご依頼をいただいています。

今固定ポストにあるラプンツェルのウィッグは480万くらいのインプレッションをいただき、今までで一番の傑作です。8回ぐらい作り直して、お金も通常の10倍を超えています。毛束を貼り付けたり、中に綿を入れたりとか、とにかく物理的に非常に体積が大きいので量を出すのが大変でした。重すぎてもつけていられないので、なるべく軽くしようと3キロくらいに抑えています。

――ディズニー・ハロウィーンで仮装をする際、ルールなどはあるんですか。

ふー 基本的にディズニーキャラに指定されているキャラのみの仮装です。公式が出してるキャラ以外は仮装禁止ですね。あとドレスの裾を地面に引きずるのもダメです。

お面、つけ鼻、ゴムマスクの着用や顔の白塗りもダメですね。セキュリティの問題上、顔を変形し過ぎるのは禁止されています。仮装ルールは年によって内容が変わる可能性があるため、公式サイトの規約を見ることをおすすめします。

米軍基地のお祭りでアリエルの仮装を披露し…

――ふーさんが仮装を披露する場ってディズニー以外にどんな時ですか。

ふー 大きく分けて2つくらいあるんですけど、まずは撮影です。スタジオでカメラマンに撮影してもらってお気に入りの作品を作っていくこと。あとイベントですね。

仮装イベントもありますが、この前は米軍基地で行われるお祭りみたいなところに仕事で呼んでいただいて、アリエルの仮装をして参加しました。子どもたちが「アリエルだー！」って喜んでくれてたくさん写真を撮ってもらえて本当にいい経験でした。でも、その時に本場のプリンセスのスゴさを身に染みて感じたんです。

どんな時もプリンセスでいないと夢を壊してしまうので気が抜けない。表情や手先の動き一つにも力を入れていなきゃいけない。だけどプリンセスになりすぎるのも違うので、そのバランスはかなり難しいし、到底できないなと思いました。

――意識しすぎて、日常生活でもプリンセスの動きが出てしまうことはありますか。

ふー 会社のPCの壁紙を好きなグリーティングキャストさんのコラージュにしているので、常にプリンセスの動きを意識しているんですが、背筋を伸ばして歩くとか、飲み物を持つ時もゆっくり上げたりとか、そういうのは普段からありますね。

でも、私は本当にズボラな性格なので（笑）、普段の私はプリンセスとは真逆です。職場にはすっぴんで行きますし、服もパンツスタイルばっかりで。性格は完全におじさんです。

リプライの悪口も気にしない

――仮装を始めて家族や友達の反応はどうでした？

ふー 家族からは特に反応なかったですね。学生の頃から突拍子もないことを始めたりしていたので、「またなんかやってるな」って感じです。地元の同級生とかはInstagramを見てくれてるんで、「いいね！」って反応してくれます。

――会社の方はふーさんが仮装していることは知っているんですか。

ふー 一部の方は知っていますね。会社にはメイクもせずにダル着で行っているので、たぶんギャップがすごいと思いますけど、「次はなにやるの？」って応援してくれています。

――SNSなどの反応はいかがですか。

ふー ほとんどのメッセージが「素敵」や「きれい！」など褒めてくれるものばかりです。

ただ、たまにリプライとかで悪口とか言われることはあります。「似てない」「化粧濃すぎ」「ブサイクじゃん」「なんのためにこんなことやってるのか」。

でも仮装界隈の人ではないので、無視していますね。「メイクのこの部分をこうしたら？」など具体的なアドバイスだったらいいんですけど、ストレスから言ってるのかなって思うコメントは気にしていないです。「嫌だったら見なきゃいいのに」と思いますね。

「おじさんの仮装」を始めた意外なきっかけ

――ふーさんはおじさんの仮装もしていましたが、きっかけは？

ふー プリンセスの仮装って究極突き詰められない瞬間がくるんです。メイクをどうしようが、髪型をどうこだわろうが、そのキャラクターの顔には寄せられない。例えばアナ雪だったら丸顔で、自分の顔は面長なので、そもそもの骨格が違うんです。

そう思った時に、「自分って大人顔だからおじさんの仮装やったら超似合うんじゃない？」と思って。何か一つは突き詰めたいと思ってやり始めました。

ディズニー・チャンネルのアニメーションに出てくるグラビティフォールズっていうキャラクターの仮装をしているんですけど、すごくハマった感じがしました。

――おじさんの仮装の魅力はどんなところですか。

ふー 自分のマイナスポイント、例えば顔のしわとかたるみを逆に生かせるところですね。弱みが強みになる。老ければ老けるほどおじさんに近づくので、これからどんどん似せていけるんです。

撮ってもらった写真を見て、「あ、前よりおじさんになってる」とか「おじさんのタバコの吸い方に似てるかも」とか思ったりして楽しんでいます。

――おじさんの仮装をやる上で気をつけているところはありますか。

ふー 現実のおじさんをリスペクトしています。ちゃんとおじさんに見えるように表情とか中途半端にしないでがっつり変顔とかして本気でやってますね。

――参考にしているおじさんはいますか？

ふー それこそ今やっているグラビティフォールズは、パリオリンピックで射撃のトルコ代表で銀メダルを獲った無課金おじさんを参考にしています。大会の動画や写真を見て、表情や立ち姿を勉強していますね。

昔より自分のことを好きになれた

――女性でおじさんの仮装をやっている方は少ないですか。

ふー あまりいないですね。撮影会でもかなりレアだと思います。だからこそおじさんの仮装は反響が大きいです。おじ系プリンセスとしてやっていきたいなと思っています。

――プリンセスやおじさんの仮装をやってみて変わった部分ってありますか。

ふー 自分自身を受け入れられた感じはありますね。今でも褒められすぎると、「そんなことないよ……」ってなっちゃうんですけど。でも、昔より自分のことを好きになれたのはたしかです。

それは見た目に自信を持てたというよりも、趣味を通じていろんな世界に触れることによって、たくさんの経験ができたからで。自分のことを深く知れたし、1つのことに人生かけて取り組むってすごく素敵なことだなって思います。

