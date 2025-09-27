「大人なのにご飯も作れないの？」モラハラ夫に7歳の娘が反撃した話
今回は、家事をほとんどせずモラハラ言動が目立つ夫に、7歳の娘が反撃したエピソードを紹介します。
妻の作った料理をけなしてくる夫…
「第二子出産後育休を経て仕事復帰しましたが、仕事と育児や家事の両立が大変です。しかも、夫は家事をほとんどせず（ゴミ出し程度）、育児も完全に私任せで……。
さらに夫は私が作った料理に『手抜きばっか。今日もショボいメシだな』と偉そうなことを言ってきます。それ以外にもモラハラ発言をたびたびしてきて、ウンザリ。ただ、子供たちは『ママのご飯おいしいよ』と褒めてくれるのが、救いではありますが……。
そしてある休日のお昼に、私は用がありひとりで出かけることになりました。で、夫が子供たちに『お昼ごはん買ってくるから』と言ったら、7歳の娘が『大人なのにご飯も作れないの？』『他のおうちのパパはみんなご飯ぐらい作ってるよ？』『パパって何にもできないんだね』と夫に反撃。夫はすごく動揺していました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年7月）
▽ これを機に、夫が少しでも家事をするようになるといいのですがね……。
※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。