注目の“日本一のサークル美女”候補 D大学・堀亜子さん【ミスサー2025特集】
【モデルプレス＝2025/09/25】“日本一のサークル美女”を決めるミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2025」にて、2次審査通過者の中で「モデルプレス掲載権」を獲得した出場者にインタビューを実施。今回はD大学5年の堀亜子（ほり・あこ）さんのインタビュー。
【写真】昨年度の“日本一のサークル美女”
「MISS CIRCLE CONTEST」（通称：ミスサー）とは、全国の大学生を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを輩出してきた。
2024年度のグランプリは東条澪さん。主な出身者には青山なぎさ（Liella!メンバー）や、宮司愛海（フジテレビアナウンサー）、寒川綾奈（女優）、奥野粋子（テレビ山口アナウンサー）、田辺真南葉（福井テレビアナウンサー）、村尾莉采（日本海テレビアナウンサー）、山中ありさ（タレント）、友恵温香（タレント）、井手美希（タレント）、粕谷亜理紗（non-no girls）らがいる。
大学：D大学
出身地：富山県
誕生日：1月7日
趣味：カラオケ、ラーメン巡り、お菓子作り、オセロ
特技：料理の隠し味を当てること、ピアノ、体を動かすこと（テニス、バドミントン）
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
アナウンサーという夢に向けて自分を成長させるためです。
― コンテスト期間中、自分磨きのために頑張っていることはありますか？
コンテスト期間中は、苦手やコンプレックスと向き合いながら、挑戦を楽しむ気持ちを大切にしています。そして、笑顔の練習や自分に似合う髪型やメイクを勉強しています。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
私の強みは何事も深掘りして考える粘り強さです。苗字の「堀」から“深掘りの堀”だと覚えていただけると嬉しいです。 配信では、みんなが楽しく参加できる工夫を取り入れています。アキネーターならぬ“アコネーター”や、NGゲームをアレンジした“アコだめゲーム”など、新しい企画に挑戦しながら、リスナーさんの反応を活かして改良を重ねています。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
アナウンサーです。コロナが流行った時、医療従者の家族から聞く現場の声とSNSの情報にズレがあることを知りました。現場の声や小さな声に耳を傾け、正確で信頼できる情報を丁寧に伝える、そんなアナウンサーを目指しています。
― 今後の審査への意気込みをお願いいたします！
始めは自分の夢を叶えるために挑戦しましたが、多くの方々の温かい応援をいただく中で、感謝の気持ちを伝えたいという思いが日々大きくなっています。最後まで全力で努力し、あこもちーずと共にグランプリを目指します。応援、本当にありがとうございます！皆さんに笑顔と元気を届けられるよう頑張ります！
「MISS CIRCLE CONTEST」では、審査の段階から雑誌掲載、TVキー局主催のイベント出演、ゲストやリポーターとしてのTV番組出演、ファッションイベント出演などのチャンスも。これまでに「神戸コレクション」「超十代」を始めとするイベントの出演や人気雑誌「CanCam」「JJ」「non-no」「Ray」など多くのイベントや雑誌とコラボレーションしたほか、過去にはフジテレビ制作の地上波ドラマやMBSラジオといったメディアへの出演機会もコンテスト参加者に与えられてきた。今年度もすでに特別協力として「テレビ朝日アスク」「モデルプレス」「CanCam」が決定。今年も学生の夢に向けた様々なチャンスを参加者に提供する。
なお今年度は、10月2日より4次審査がスタート。グランプリは、12月13日に品川インターシティホールにて行われる表彰式で発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
