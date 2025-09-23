カイロプラクター＆炭酸セラピストの片岡夕美子氏が明かす！“おばさん”と言われない女性の共通点は「全身鏡」にあった
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「これやってる？いつまでも綺麗でいられる秘訣」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が“おばさん”と呼ばれないための秘訣を語った。片岡氏は21年かけて4万人を見てきた美容とヘルスケアのプロ。その経験から「50歳でも60歳でも80歳でも綺麗な方はたくさんいらっしゃる」と、年齢ではなく“雰囲気”こそが印象を左右すると強調した。
動画内で片岡氏は、「おばさんっていう言葉を言われるとイラッとしませんか？」と問いかけながら、実は“おばさん”と言われる瞬間には明確な違いがあると指摘。「年齢を重ねて綺麗な女性だよねっていう時と、おばさんって言われてしまう時の違いは何なんでしょうか？それは小綺麗でいれるかどうか」と話した。
そして、多くの女性が家事や育児で忙しく自分のケアを後回しにしてしまいがちだと背景を説明。そのうえで、「意識してもらいたいのは、自分を客観的に見れるかどうか」とし、具体的な対策として「お家に全身鏡を置くこと」こそが美しさを保つ最大のポイントだと明かした。「鏡があると姿勢や仕草、髪の毛の乱れまですぐ意識できる。けれど、鏡がないとそんな自分にさえ気づかずに一日が終わってしまう」と述べている。
最後には「年齢を重ねることは美しいことだよねっていう風にも変わっていったりもするので、ぜひ試してみてください」と視聴者に呼びかけ、日常の中に小さな習慣を取り入れることで“おばさん化”を防ぐ秘訣を伝えて締めくくった。
動画内で片岡氏は、「おばさんっていう言葉を言われるとイラッとしませんか？」と問いかけながら、実は“おばさん”と言われる瞬間には明確な違いがあると指摘。「年齢を重ねて綺麗な女性だよねっていう時と、おばさんって言われてしまう時の違いは何なんでしょうか？それは小綺麗でいれるかどうか」と話した。
そして、多くの女性が家事や育児で忙しく自分のケアを後回しにしてしまいがちだと背景を説明。そのうえで、「意識してもらいたいのは、自分を客観的に見れるかどうか」とし、具体的な対策として「お家に全身鏡を置くこと」こそが美しさを保つ最大のポイントだと明かした。「鏡があると姿勢や仕草、髪の毛の乱れまですぐ意識できる。けれど、鏡がないとそんな自分にさえ気づかずに一日が終わってしまう」と述べている。
最後には「年齢を重ねることは美しいことだよねっていう風にも変わっていったりもするので、ぜひ試してみてください」と視聴者に呼びかけ、日常の中に小さな習慣を取り入れることで“おばさん化”を防ぐ秘訣を伝えて締めくくった。
関連記事
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が明かす『体に悪い意外な食生活』-青汁も要注意との見解
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が伝授！「お肌が沈まないくらい優しく」で小顔効果に手応え
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が指摘「単なる鉄分補給は逆効果？貧血改善の新常識」
チャンネル情報
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。