ドジャースの得点数1位は1890年ハブ・コリンズで148得点

ドジャース・大谷翔平投手は今季153試合に出場し、リーグトップタイの53本塁打をマーク。3年連続のタイトル獲得も視界に捉えている。圧倒的なパワーはもちろん、今シーズンは“新境地”を切り拓き、球団記録更新も狙える位置にいる。

今季は143試合で1番打者を務めている。特筆すべきは「得点数」だ。昨季は自己＆メジャー最多の134得点をマークしたが、14日（日本時間15日）の敵地ジャイアンツ戦では早くも135得点に到達し、自己新記録を更新した。16日（同17日）からは5試合連続でホームに生還し、6得点の荒稼ぎだった。

シーズン141得点はアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）の130に大差をつけて堂々のメジャートップ。年間ではシーズン146得点ペースとなっている。過去20年で140得点以上を挙げたのは、2023年ブレーブスのロナルド・アクーニャJr.（149得点）とヤンキースのアレックス・ロドリゲス（143得点）の3人だけと、今季も偉大な記録を打ち立てた。

140年以上の歴史を誇るドジャースの球団史を振り返ると、1位は1890年ハブ・コリンズ（148得点）、2位は1889年ダービー・オブライエン（146得点）、3位は1930年ベーブ・ハーマン（143得点）と続く。現在のペースなら歴代新記録にはわずかに及ばないペースだが、果たしてどうなるか。また、21世紀以降ではシーズン150得点達成者は皆無。残り6試合で9得点が必要になるものの、大谷の“挑戦”に期待が寄せられる。（Full-Count編集部）