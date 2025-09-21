約2年間で中継ぎ12試合しか稼働できず

負傷で働けない右腕への風当たりが強まっている。2024年に3年3300万ドル（約48億8100万円）でエンゼルスと契約を結んだロバート・スティーブンソン投手が20日（日本時間21日）に負傷者リスト（IL）入りが決まった。約2年間に中継ぎで計12試合しか登板できておらず、ファンからは嘆きの声が上がっている。

32歳のスティーブンソンは2023年、パイレーツとレイズで60試合に登板し、3勝4敗、防御率3.10をマークした。オフにエンゼルスと3年契約を結んだが、スプリングトレーニング中に負傷。トミー・ジョン手術を行い、移籍1年目はメジャーで1試合も投げずに全休に終わった。

今季も出遅れたが、5月28日（日本時間29日）に復帰。しかし、2試合で1イニング投げると数日後に再び右上腕二頭筋の炎症でIL入り。8月に復帰し、ここまで12試合で10回を投げ、2勝0敗、防御率2.70だった。しかし、再び右肘の炎症で15日間のIL入りとなってしまった。

この惨状にファンからは嘆きが噴出。「スティーブンソンはずっと何をしてるの？」「3年3300万ドル」「待ってマジかよ！ あんた何回怪我すんねん 来年フルで回ってくれよな頼むわ」「試練が多すぎる 無事であれ」「え、スティーブンソンまたIL？」「話にならん」「Youは何しにアナハイムへ？」など、SNSでは“大荒れ”のコメントが飛び交っていた。（Full-Count編集部）