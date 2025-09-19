ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡Ö¥Û¥ó¥È¤ä¡×¡¡ÄÁ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ç¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡È²±Â¬¡É
MLB¤Ç¤Ï³°Ìî¤Ç7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì·Ð¸³¤¢¤ê
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¼éÈ÷¤Ë½¢¤¯²ÄÇ½À¤¬Óñ¤«¤ì¤ëÃæ¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀïÁ°¡¢ÆâÌî¼éÈ÷¤Î¤è¤¦¤Ë¥´¥íÊáµå¤ò¹Ô¤¦Îý½¬¤òÈäÏª¡£ÄÁ¤·¤¤»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊÄÌ¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÅ¾¤¬¤·¤Æ¤â¤é¤¤Êáµå¤ÈÁ÷µå¤ÎÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡£¹ø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍî¤È¤·¡¢ÆâÌî¼ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎÀª¤Ç¥´¥í¤ò»«¤¤¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆþÃÄ¸å¤Ïµ®½Å¤Ê¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤Ï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»î¹ç¾õ¶·¼¡Âè¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤ä³°Ìî¼éÈ÷¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥í¤Ç·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤ÆâÌî¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÌîµå¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤àÂçÃ«¤é¤·¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÁ¤·¤¤¸÷·Ê¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤ª¡ª¡¡¤³¤ì¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë±ÇÁü¤Ç¤¹¤Í¡£¡¡ÂçÃ«¤¯¤ó¤¬ÆâÌî¤ÎÆ°¤¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹µé¡ª¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤ä¤Í¡¢ÆâÌî¼ê¤ÎÆ°¤¤ä¤Í¡×¡ÖÆâÌî¤Î½àÈ÷¤â³°Ìî¤Î½àÈ÷¤â¤·¤Þ¤¹w¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤è¤ww¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë