１９９６年に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ふたりっこ」でデビューし、双子姉妹“マナカナ”の姉である女優の三倉茉奈が「１０年近く前に」取得したという国家資格についてつづった。

１９日にインスタグラムを更新。「先日の北九州子育て支援フォーラムの写真や記事が西日本新聞に掲載されました。ありがとうございます。宜（よろ）しければご覧下さい」と呼びかける。

講演する様子をアップし、会場の後ろの画面には「保育士資格を取得されようと思ったいきさつは？」と質問が。茉奈は「写真にもありますが、１０年近く前に保育士資格を取得しまして。その動機や経緯についてもお話ししました」と明かした。

「ここでも少し」と書き出し、保育士資格取得の経緯を説明。「小さい頃から、役者以外の仕事の選択があるとしたら保育士さんになりたいなと。漠然と、思ってました。(通っていた保育園の先生が優しくて、楽しかった思い出が今も残っているからかも)」と幼少期を思い出す。

そして「１０年ほど前、たまたまドラマで保育士さんの役をいただく機会が続き、しかもその時期に佳奈の初めての妊娠が発覚」と、双子の妹・佳奈の妊娠も重なり「これは運命なのかなと思い、役作りも兼ねて保育士試験の勉強を始めました。過去問などを解いたり、保育士の友達に話を聞いたり、現場を見せてもらったり…とても興味深い時間でした」と当時を回顧した。

「筆記試験は９科目中８科目合格したものの一つ落としてしまい、１年持ち越しに。(当時は国家試験が年に一回だけでした)そして次の年に残りの筆記試験と実技試験を経て保育士資格を取得しました」という。確かに茉奈は２０１５年１２月２９日に自身のブログで「実は今年…保育士試験に合格しました！！」と投稿している。

プライベートでは１９年に一般男性と結婚し、２０年１２月に第１子女児の出産を発表。現在は１児の母だ。「資格を持っているものの、今は姪（めい）っ子甥（おい）っ子の面倒を見たり、自分の子育てをする以外には生かしきれていないのが現状で。でも何か私に出来ることはないかなと。。模索中。いつか誰かの、お役に立てますように。何か機会がありまひたら、ぜひお声がけください」（原文ママ）と呼びかけた。

フォロワーの中には初めてこの事実を知った人も。「まさかのまなさん保育士の資格持ってたんですか？」「お芝居もできる保育士さんだったのですね」「まなさん、素晴らしすぎます！」と驚いた。