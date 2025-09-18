「貴重過ぎる」目黒蓮、中島健人＆山Pとイケメン3ショットに反響！ 「王子様そのもの」「推しと推し」
Snow Manの目黒蓮さんは9月18日、自身のInstagramを更新。元Sexy Zoneの中島健人と俳優の山下智久さんとのスリーショットを公開しました。
【写真】目黒蓮、中島健人＆山Pとのイケメン3ショット公開！
この投稿にファンからは、「相変わらずのスタイルの良さに毎回びっくり」「かっこよ過ぎます」「王子様そのもの」「健人くんと山下智久くんとお話しできてよかったね」「山Pとケンティと最強の3ショット」「めっちゃすてき」「先輩方とのスリーショット貴重過ぎる〜」「推しと推しのコラボ」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「最強の3ショット」目黒さんは「ブルガリ展覧会に参加させていただきました」とつづり、8枚の写真と1本の動画を投稿。中島さん、山下さんとのスリーショットを公開しました。密着して笑顔を見せる3人の姿からは、仲の良さが伝わってきます。さらに目黒さんは、「山下くん、健人くんお二人の先輩方ともお話しすることができて、デニスともまた会えて、本当に良い時間を過ごせました」とも続け、先輩後輩でのすてきな時間を過ごせたようです。
「ほんとに40歳？」山下さんも同日の投稿で、「正装with後輩’s」とつづり、3人で撮った別ショットを披露。コメントでは、「ほんとに40歳？」「かっこよ過ぎる」「奇跡のメンツ過ぎん⁉」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
