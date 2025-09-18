濃厚クリーミー！【アボカド×チーズ】の人気レシピ8選〜贅沢気分を味わえる逸品をセレクト
アボカドとチーズと言えば、王道のクリーミーコンビ。どちらも濃厚でコクがあり、前菜やおつまみ、おかずなど、頼れる存在です。
今回は、そんなアボカド×チーズの人気レシピ8選をご紹介。チーズ焼きをはじめ、サラダやトーストなど、日々の食卓に取り入れやすい一品が揃っています。
こっくりとした味わいが恋しくなるこれからの季節にもぴったり！ ぜひ参考にしてくださいね。
■【E・レシピでおいしい！100超】アボカド×チーズの人気レシピ2選
アボカドの皮を器にしたオシャレな一品。こんもり盛りつけたビジュアルがインパクト大です。潰したアボカドとジャガイモのクリーミーな食感に加え、カレー＆チーズの組み合わせで、子どもから大人まで楽しめます。
アボカド＆クリームチーズのねっとりコンビに、かつお節と細ネギをのせる和洋折衷メニューです。仕上げにレモンじょうゆをかけて、さっぱりといただきましょう。副菜としてはもちろん、ワインや日本酒のおともにもぴったりです。
■【和・洋・韓アレンジ】アボカド×チーズの人気レシピ6選
アボカドのねばりとチーズで、キムチの辛さがマイルドになって食べやすいです。5分で完成の簡単レシピなので、時間がないときでもササッと作れます。ご飯やトーストにのせたり、春巻きの皮に巻いて揚げたり、多彩なアレンジも可能ですよ！
アボカド・クリームチーズ・スモークサーモンは王道の組み合わせ。色合いもきれいなので、パーティーシーンやおもてなしの一品にも最適です。ドレッシングにしょうゆを入れて、ちょっぴり和風の味付けにするのがポイント。
まろやかなアボカドと濃厚クリームチーズを和える、コク深い一品。しょうゆとかつお節で和風テイストに仕上げましょう。パンやクラッカーにのせてもおいしく、おつまみとしても大活躍。仕上げにミニトマトを添えると、差し色になってパッと華やぎますよ。
クリーミーなアボカドと、ホクホクなジャガイモのコラボがたまりません。ツナマヨが全体の味をまとめてくれます。焼きたての香ばしいチーズの香りも食欲を誘うアクセントに。簡単に作れるので、朝ごはんのおかずや、あと1品ほしいときにも、頼もしいレシピです。
調味料を和えたアボカドを食パンにのせたら、あとは焼くだけ！ マヨネーズ＆しょうゆはアボカドと相性抜群です。粗びき黒コショウのピリッとした刺激がくせになります。砕いたナッツをのせて歯ごたえをプラスするのも◎です。
シャキシャキのキュウリと長芋に、まろやかなアボカドとカッテージチーズが絶妙にマッチした一皿。しょうゆの香ばしさとかつお節の旨みが加わることで、素材の風味がグッと引き立ちます。アボカドは刻んだ後にレモン汁をかけて変色を防ぎましょう。
■ワンランク上の仕上がり！ アボカドを上手に切る方法
アボカドは切り方のコツを知っておくと、料理の仕上がりがより美しくなります。
まず、中心の種に沿って縦にぐるりと切り込みを入れ、両手でねじるようにして半分に分けましょう。種は包丁の刃元を刺してひねると外れ、皮も手でむくことができますよ。
この方法は、桃など似た形状の果物にも応用できるので覚えておくと便利です。アボカドを切るときには、ぜひ思い出してみてくださいね！
(Lily-bono)
今回は、そんなアボカド×チーズの人気レシピ8選をご紹介。チーズ焼きをはじめ、サラダやトーストなど、日々の食卓に取り入れやすい一品が揃っています。
こっくりとした味わいが恋しくなるこれからの季節にもぴったり！ ぜひ参考にしてくださいね。
■【E・レシピでおいしい！100超】アボカド×チーズの人気レシピ2選
アボカドのチーズ焼き
アボカドの皮を器にしたオシャレな一品。こんもり盛りつけたビジュアルがインパクト大です。潰したアボカドとジャガイモのクリーミーな食感に加え、カレー＆チーズの組み合わせで、子どもから大人まで楽しめます。
アボカドのチーズ焼き
【材料】（2人分）
アボカド 1個
ジャガイモ 1個
<調味料>
マヨネーズ 大さじ 1
カレー粉 小さじ 1
塩コショウ 少々
ピザ用チーズ 30g
【下準備】
1、アボカドは包丁を縦に入れ、種まで深く切り込みを入れ、両手でひねるように半分に分け、種を取り、果肉をスプーン等で取り出してよくつぶす。皮は後で使うので残しておいて下さい。
2、ジャガイモは皮ごときれいに水洗いし、ぬれたままラップで包んで、電子レンジで4〜5分(途中で向きを変えて)竹串がスッと刺さるまで加熱する。皮をむき、マッシャー等でつぶす。電子レンジは600Wを使用しています。
【作り方】
1、つぶしたアボカド、ジャガイモ、＜調味料＞の材料を混ぜ合わせ、残しておいたアボカドの皮に入れる。
2、ピザ用チーズをのせ、トースターでチーズが溶けて少し焼き色がつくまで焼き、器に盛る。
【材料】（2人分）
アボカド 1個
ジャガイモ 1個
<調味料>
マヨネーズ 大さじ 1
カレー粉 小さじ 1
塩コショウ 少々
ピザ用チーズ 30g
【下準備】
1、アボカドは包丁を縦に入れ、種まで深く切り込みを入れ、両手でひねるように半分に分け、種を取り、果肉をスプーン等で取り出してよくつぶす。皮は後で使うので残しておいて下さい。
2、ジャガイモは皮ごときれいに水洗いし、ぬれたままラップで包んで、電子レンジで4〜5分(途中で向きを変えて)竹串がスッと刺さるまで加熱する。皮をむき、マッシャー等でつぶす。電子レンジは600Wを使用しています。
【作り方】
1、つぶしたアボカド、ジャガイモ、＜調味料＞の材料を混ぜ合わせ、残しておいたアボカドの皮に入れる。
2、ピザ用チーズをのせ、トースターでチーズが溶けて少し焼き色がつくまで焼き、器に盛る。
アボチーズ冷やっこ風
アボカド＆クリームチーズのねっとりコンビに、かつお節と細ネギをのせる和洋折衷メニューです。仕上げにレモンじょうゆをかけて、さっぱりといただきましょう。副菜としてはもちろん、ワインや日本酒のおともにもぴったりです。
アボチーズ冷やっこ風
【材料】（2人分）
アボカド 1個
クリームチーズ 50g
かつお節 少々
小ネギ（細ネギ）(みじん切り) 小さじ 1
<レモンじょうゆ>
レモン汁 大さじ 1/2
しょうゆ 大さじ 1/2
【作り方】
1、アボカドは種に沿って縦に1周切り込みを入れて、両側から押さえながらねじって2つに分ける。包丁の角を種に刺して取り出し、スプーンで果肉をひと口大にくり抜き、アボカドの皮はとっておく。
2、クリームチーズは1・角に切り、1のアボカドと混ぜ合わせ、アボカドの皮に盛る。
3、かつお節と細ネギのみじん切りをのせ、＜レモンじょうゆ＞をかけていただく。
【材料】（2人分）
アボカド 1個
クリームチーズ 50g
かつお節 少々
小ネギ（細ネギ）(みじん切り) 小さじ 1
<レモンじょうゆ>
レモン汁 大さじ 1/2
しょうゆ 大さじ 1/2
【作り方】
1、アボカドは種に沿って縦に1周切り込みを入れて、両側から押さえながらねじって2つに分ける。包丁の角を種に刺して取り出し、スプーンで果肉をひと口大にくり抜き、アボカドの皮はとっておく。
2、クリームチーズは1・角に切り、1のアボカドと混ぜ合わせ、アボカドの皮に盛る。
3、かつお節と細ネギのみじん切りをのせ、＜レモンじょうゆ＞をかけていただく。
■【和・洋・韓アレンジ】アボカド×チーズの人気レシピ6選
アボカドキムチーズ
アボカドのねばりとチーズで、キムチの辛さがマイルドになって食べやすいです。5分で完成の簡単レシピなので、時間がないときでもササッと作れます。ご飯やトーストにのせたり、春巻きの皮に巻いて揚げたり、多彩なアレンジも可能ですよ！
アボカドのチーズサーモン巻き
アボカド・クリームチーズ・スモークサーモンは王道の組み合わせ。色合いもきれいなので、パーティーシーンやおもてなしの一品にも最適です。ドレッシングにしょうゆを入れて、ちょっぴり和風の味付けにするのがポイント。
アボカドのクリームチーズ和え
まろやかなアボカドと濃厚クリームチーズを和える、コク深い一品。しょうゆとかつお節で和風テイストに仕上げましょう。パンやクラッカーにのせてもおいしく、おつまみとしても大活躍。仕上げにミニトマトを添えると、差し色になってパッと華やぎますよ。
アボカドとジャガイモのチーズ焼き
クリーミーなアボカドと、ホクホクなジャガイモのコラボがたまりません。ツナマヨが全体の味をまとめてくれます。焼きたての香ばしいチーズの香りも食欲を誘うアクセントに。簡単に作れるので、朝ごはんのおかずや、あと1品ほしいときにも、頼もしいレシピです。
アボカドチーズトースト
調味料を和えたアボカドを食パンにのせたら、あとは焼くだけ！ マヨネーズ＆しょうゆはアボカドと相性抜群です。粗びき黒コショウのピリッとした刺激がくせになります。砕いたナッツをのせて歯ごたえをプラスするのも◎です。
アボカドとチーズのサラダ
シャキシャキのキュウリと長芋に、まろやかなアボカドとカッテージチーズが絶妙にマッチした一皿。しょうゆの香ばしさとかつお節の旨みが加わることで、素材の風味がグッと引き立ちます。アボカドは刻んだ後にレモン汁をかけて変色を防ぎましょう。
■ワンランク上の仕上がり！ アボカドを上手に切る方法
アボカドは切り方のコツを知っておくと、料理の仕上がりがより美しくなります。
まず、中心の種に沿って縦にぐるりと切り込みを入れ、両手でねじるようにして半分に分けましょう。種は包丁の刃元を刺してひねると外れ、皮も手でむくことができますよ。
この方法は、桃など似た形状の果物にも応用できるので覚えておくと便利です。アボカドを切るときには、ぜひ思い出してみてくださいね！
(Lily-bono)