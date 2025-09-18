アボチーズ冷やっこ風【材料】（2人分）アボカド 1個クリームチーズ 50gかつお節 少々小ネギ（細ネギ）(みじん切り) 小さじ 1<レモンじょうゆ>レモン汁 大さじ 1/2しょうゆ 大さじ 1/2【作り方】1、アボカドは種に沿って縦に1周切り込みを入れて、両側から押さえながらねじって2つに分ける。包丁の角を種に刺して取り出し、スプーンで果肉をひと口大にくり抜き、アボカドの皮はとっておく。2、クリームチーズは1・角に切り、1のアボカドと混ぜ合わせ、アボカドの皮に盛る。3、かつお節と細ネギのみじん切りをのせ、＜レモンじょうゆ＞をかけていただく。