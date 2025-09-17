9月10日（水）放送の『DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～』（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、“熱いもの”が苦手なMC・DAIGOのチャレンジに注目が集まった。

この日のテーマは「余りがちなソース＆たれ」。使いきれずに余らせがちな“とんかつソース”のアレンジ術が斬新な「サバのもちっと揚げ」を辻調理師専門学校の長谷川晃先生から教わった。

その名の通りのモチモチした食感がクセになる「もちっと揚げ」。ゆでたじゃがいもに片栗粉を合わせて火にかけ、なめらかになるまで練っていくと、ほどよい弾力のあるモチっとした生地が完成する。

これを小分けにして手で丸め、食べやすい大きさに整えるのだが、ここで大きな問題が。つい先ほどまでコンロで加熱されていた生地は見るからに「熱そう」。これまで、高温のものにうっかり触れては「熱っ！」「危なっ！」とパニックになる姿を番組で何度も見せてきたDAIGOが、おいそれと触れられるようなものではない。

長谷川先生も「イケるかな？熱いかな？」と警戒モード。しかし、いざ手に取ってみると「意外と大丈夫」だったらしく、丸める作業を順調に進めていく。そんな先生の「そこまで熱くないです」という言葉を信じ、「僕もちょっとやってみましょうか…」とDAIGOもチャレンジを決意した。

生地からまだ上がる湯気に一瞬ひるんだDAIGOだが、いざ手に乗せると「あっホントだ！」とパッと明るい表情に。熱いというより、「むしろあったかい！」と意外な“適温”に驚き、「あったかくて、ずっと持ってたいかも（笑）」とその気持ちいい食感に無邪気にハマるDAIGOに、視聴者からは「熱っ！じゃなくてよかったねw」「かわいいww」との反応が。

さらに、「熱がりDAIGO氏がずっと持っていたいレベル」「DAIGOさんの調理実況はと～っても参考になるんです」と、実際におうちで作るとき、触れられる温度かを知る目安になると評価する声も上がるなど、SNSは大いに盛り上がった。

（※レシピ）

「サバのもちっと揚げ」

＜材料（2人分）＞

さばの味噌煮缶 90g

さばの味噌煮缶の煮汁 大さじ2

とんかつソース 大さじ2

じゃがいも 400g

青ねぎ（小口切り） 1本

しょうが（みじん切り） 10g

カレー粉 小さじ1

片栗粉 大さじ3 1/2

切りのり（3cm×10cm） 6枚

塩 適量

揚げ油 適量

＜作り方＞

（1）じゃがいもは皮をむき、適当な大きさに切って水を入れた鍋に加え、やわらかくなるまでゆでる。

（2）さばの味噌煮缶をザルに上げ、煮汁をはかる。

（3）（2）の煮汁にとんかつソースを加えて器に入れる。

（4）（1）の湯を捨て、塩、片栗粉、カレー粉を加えて混ぜ、中火弱の火加減でつぶしながらよく練り、水分をとばす。

（5）（4）をボウルに移し、青ねぎの小口切り、しょうがのみじん切り、さばの味噌煮を加えて混ぜ合わせ、6等分にして丸める。

（6）（5）を平たくして切りのりを張りつけ、170度の揚げ油に入れて揚げ、器に盛り、（3）を添える。

