ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏が2025年9月15日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、「オープンマリッジ」を選択すると発表した人気YouTuberのヒカルさんについて言及した。

「そこまで結婚したいなって思える人はいない」

堀江さんは15日、実業家でYouTubeチャンネル「令和の虎」の2代目主宰の林尚弘氏との動画を投稿。堀江さんと林さんが「すごい」と称賛したあと、林さんが「堀江さんはあの件はどういう見解でしょうか？」と堀江さんに尋ねた。

これに対し、堀江さんは「俺はだって元々さ、そういう派だから」と返答。続けて、「ただ俺は、あそこまで逆にそこまで信頼関係というか。そこまでやってもいいって思う人いないからね」とコメントした。「それをやってもいいほど結婚したくはないみたいな」。

また、堀江さんは「俺もできるならオープンマリッジしたいわ」としつつも、「考え方を納得してほしいとかではなく、そこまで結婚したいなって思える人はいないなっていう」と心境を明かした。

ヒカルさんについて、堀江さんは「わざわざオープンマリッジ宣言をしてまでも、批判が来ることを分かってながらも、結婚しちゃうっていうのが、すげぇな」と語った。

その後、YouTubeで生活を全てさらすことは大変だという趣旨の話をし、堀江さんは「俺は全然晒してないからね」。さらに、「俺はだって別にマリッジもしてないから。オープンもクソも元々ただのオープンだわ。マリッジなしのオープンだわ。何もないです」とした。

堀江さんは16日にXを更新し、上記の動画のURLを貼りながら、ある人物が「三回も結婚反対したらしい」と明かしたうえで、「日本人の結婚下での貞操観念の厳しさは異常だからなぁ」と投稿している。

ヒカルさんを巡っては、25年5月に元キャバクラ嬢でインフルエンサー・進撃のノアさんとの「交際0日婚」を発表。9月14日に投稿した動画では、「僕たちはオープンマリッジとして生きていきます」とし、夫婦の形を「オープンマリッジ」にすることを宣言した。

「オープンマリッジ」は、夫婦が合意の元で配偶者以外とも恋愛関係や性的な関係を持つこと。ヒカルさんの動画では、ヒカルさんが「離婚したくない、でも浮気はしたい」と提案したことがきっかけで、話し合いを経てノアさんも納得したことが明かされていた。

堀江さんは1999年に結婚したが、2年ほどで離婚している。