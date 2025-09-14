12人産んだ助産師HISAKO「昔のお産は“命がけ”だった」 ルーツを知る大切さを語る
YouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」にて公開された動画「自分はどうやって産まれてきたんだろう？？MARKと話してみました」では、12人の子を持つ助産師HISAKOさんがゲストのMARKさんとともに、それぞれの“誕生のルーツ”について語り合いました。動画冒頭、HISAKOさんは「皆さんは自分がどんなふうに生まれてきたか、ご両親から聞いたことありますか？」と問いかけ、「私は今、48年前に自分がどんな風に生まれてきたか、すごい気になってて」と、自身の出産エピソードへの興味を明かしました。
話題は「48年前の元旦、店もどこも開いていない、情報もない時代」でのHISAKOさん自身の誕生から、62年前に生まれたMARKさんの自宅分娩エピソードへと広がります。MARKさんの時代は「産婆さんが一人で来て、家族は廊下で待つ」など、現代からは想像もつかないほど簡素で「昔のお産は命懸けだった」と振り返り、「双子なのか、逆子なのかも分からず、ただ祈るしかなかった」と緊張感あふれる当時の様子を明かしました。
またHISAKOさんは「私のとき、入院バッグも分からず、手ぶらで病院に向かった。今考えると“情報がなくて大変だったけど、みんなそれが当たり前だった”」と当時を述懐。“父がおにぎりすら持ってこなかった話”や、「冬の公園のベンチで陣痛に震えていた」実体験も披露しました。
進化する出産医療と情報社会についても、「妊娠検査薬一つとっても、認知されるまで受け入れられなかった。当時は“病院でしか分からない”のが常識だった」と回想。さらに自身の母の壮絶な引き揚げ船での出産エピソードや、「昭和の出産は時に生死をさまようものだった」とリアルな体験談も共有。「おばあちゃんが真夏の臨月でエアコンもない船で帰国、もし船内で産気づいたら“海に落とされていたかも”という事実」には、視聴者から驚きの声が集まりました。
動画の締めくくりには、「今はたくさんの知識と完璧な医療体制で守られて、たくさんの人の力で子供を生み出せる時代」と現代の恵まれた環境に感謝を示し、「もし聞けるうちにご両親に自分の誕生の話を聞いてみては。『あの時聞いておけば良かった』にならないように、自分のルーツにぜひ関心を持ってほしい」と呼びかけ。「自分の誕生のエピソードは、命を実感し、感謝を抱くきっかけになる」と力強いメッセージで締めくくりました。
