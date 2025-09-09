ÄÔ´õÈþ¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë¡È»äÀ¸³è¤ÎÀÚ¤êÇä¤ê¡É¤Ë¥É¥ó°ú¤¤ÎÀ¼¤â¡Ä¡ÈÀ¸¡¹¤·¤¤Âç¸Ô³«¤¡É½Ð»º¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¸ø³«¤Ë»¿ÈÝ
¡¡8·î8Æü¤ËÂè5»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÄÔ´õÈþ¤¬¡¢9·î5Æü¡¢½Ð»º¤Î°ìÉô»Ï½ª¤òµÏ¿¤·¤¿Æ°²è¤ò¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬¡¢¤³¤³¿ôÆüÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð»ºÅöÆü¤Ï¡¢É×¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤ä¡¢Ä¹½÷¡¦´õ¶õ¤Ê¤É4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢ÄÔ¤ÎÎ¾¿Æ¤ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¡¢¿ÈÆâ¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÊ¬ÊÚ¼¼¤ËÎ©²ñ¤¤¡¢ÄÔ¤Î½Ð»º¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£ÌµÄËÊ¬ÊÚ¤òÁªÂò¤·¤¿¤¿¤á¡¢Èæ³ÓÅª²º¤ä¤«¤Ê½Ð»ºÉ÷·Ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÔ¤¬¤¤¤¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¤ó¤Ð¤ì¡¼¡ª¡×¤È±þ±ç¡£¿ù±º¤¬¡ÖÆ¬½Ð¤Æ¤¤¿¤è¡ª¤¹¤°¤½¤³¤À¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¸µµ¤¤Ê»ºÀ¼¤¬¶Á¤¡¢Ìµ»ö¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤ÉÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÎÞ¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¼õ¤±¼è¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÄÔ¤Ï¡¢½Ð»º¸å¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¹¬¤»¤Ê¤ª»º¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½Ð»º¤ÎÁ°¸å¤òÍ¾¤¹½ê¤Ê¤¯±Ç¤·¤¿Æ°²è¤Ï¡¢9Æü¸½»þÅÀ¤Ç330Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø´¶Æ°¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¡ØÀ¸¡¹¤·¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦µñÈÝÈ¿±þ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ë¡ØÊ¬ÊÚ¼¼¤Ç¤Î½Ð»º¥·¡¼¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÃí°Õ½ñ¤¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥â¥¶¥¤¥¯¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥«¥á¥é¤Î²è³Ñ¤ò¹©É×¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤¤Ã¤Á¤êÇÛÎ¸¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð»ºÉ÷·Ê¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á¡¢¤Ü¤«¤·¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Â¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢È©¿§¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢ÄÔ¤Î½Ð»ºÆ°²è¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ£»¨¤ÊÀ¼¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÄÔ¤Á¤ã¤ó³ä¤È¹¥¤¤ÊÊý¤À¤±¤É½Ð»º¥·¡¼¥ó¤òYouTube¤Ë¤¢¤²¤ë¡õ¿Í¤¬¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¤·¤Æ¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤á¤Á¤ã»£¤é¤ì¤Æ¤ë¤ÎÊ¿µ¤¤Ê¤Î¤Ã¤Æ¡¢¡¢¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ç·ù¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«Ê£»¨¤Ç¡¢¡¢°ú¤¤¤¿¡£¡Õ
¡Ô¤´²ÈÂ²¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î½Ð»º¤ÏÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¸Ô³«¤¤ÎÆ°²è¤ÏÎ®¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Õ
¡ÔÄÔ¤Á¤ã¤ó¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É½Ð»º¥·¡¼¥ó¤ÎÆ°²è¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¤Ê¤ó¤«À¸¡¹¤·¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤¤¤¿¡¡·ÝÇ½¿Í¤È¤Ï¤¤¤¨¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¿ÈÆâÆâ¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤ì¤ä¡Õ
¡¡ÄÔ¤¬YouTube¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¡£Âè4»Ò½Ð»º¤Ï2018Ç¯¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½Ð»ºÉ÷·Ê¤ò¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£
¡ÖÄÔ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç²ÈÂ²¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¤ÎÆü¡¹¤ä¡¢Âè5»ÒÇ¥¿±¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤âYouTube¤äSNS¤ÇÃúÇ«¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î½Ð»º¥ì¥ÝÆ°²è¤Ë¤â°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ°²è¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦Àþ°ú¤¤ÏÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë²¿¤Ç¤â¸«¤»¤¹¤®¤ë¤È¡¢¡È»äÀ¸³è¤ÎÀÚ¤êÇä¤ê¡É¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡»äÀ¸³è¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¸ø³«¤¹¤ëÄÔ¤Î»ÑÀª¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£