YouTubeチャンネルの人気コーナー「#いわしおばさん 石破茂さんの粘り腰」で、焼き魚業のいわしおばさんが石破茂さんのこれまでの活躍について独自の視点で語った。同動画の冒頭では、「毎日暑いわね。イワシが焦げちゃうよ」と軽妙に語りかけながらも、「石破さんの粘り腰。すごかったわね」と、その政治手腕と姿勢を高く評価した。



いわしおばさんは「もうどんどん押し出されようとしても、なんかもう粘り腰でね、なんとかうっちゃろう」と、石破さんの諦めない姿勢を「教科書にも載るらしいわよ」とユーモアたっぷりに称賛する一方、「最初から本気でやってればよかったわね」と辛口なエールも。石破さんが選挙で3連敗したことにも触れ、「それでもなんかなかなかやめないで粘ったわね。それが日本人にすごいインスピレーション与えたんじゃないかしら」と、その不屈の精神に敬意を表した。



また、石破さんのおにぎりの食べ方や、穏やかで優しい語り口も絶賛。「あれはね、本当にいろんな人に優しくてね、言葉のユニバーサルアクセスだったわね。素晴らしかったわ」と話し、敗北を重ねても常に支持率が上昇した背景を分析。「なぜか選挙に負けるきっかけを作った野党支持者の人たちが、石破さん頑張れって言ってる」と皮肉交じりに語った。



終盤では、「コスパとかタイパが悪い、粘り腰、よくやってくれたわ。それがね、おばさんすごいと思う」と再び石破さんの粘り強さを強調。「石破さん頑張ってね。さあ、石破さんの次誰になるのかしらね」と、今後の政界の行方にも言及した。



最後は「日本人をみんな元気にした、石破茂のこと。おばさん忘れないわ。石破さんが再登場するまで、ずっとここで、いわし、焼いてますからね」と、明るい口調で締めくくり、今後への期待もにじませた。