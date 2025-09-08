この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで配信された「#脳教室 粘ると、脳に長いコンテクストができる」という動画の中で、脳科学者の茂木健一郎氏が“諦めないことの重要性”について深く語った。茂木氏は、物事がうまくいかないと感じても「諦めない、続ける」ことの意味を、脳の働きという観点から解説した。



茂木氏は「ずっと続けてると、それだけその文脈が続くんでね、脳の中でその何かをやろうっていう文脈が続いて、今のAIではコンテキストって言うんだよ」と語り、脳が情報を蓄積し、目標に向かって発想やひらめきをもたらしてくれるプロセスをAIの“コンテキスト”に例えて説明。さらに、「ある思いというか、ある目標を頑張っていると、それだけそのコンテキストが長く続くわけ」と述べ、諦めずに続けることが脳にも大きな影響を与えるとした。



また、「時には離れてもいいんですよ、離れてもいいんだけど、戻ってきて続けることで、脳の中に長いコンテキストができて文脈ができてね、そしていい答えが出ることがある」と自身の見解を強調。粘り強く物事に取り組むことが、発想やひらめきを生み出す下地を作ると力説した。



動画の最後には、「ぜひ諦めずに粘って頑張ってください」とエールを送り、諦めないことで生まれる脳の可能性を信じてほしいと視聴者に呼びかけて締めくくった。