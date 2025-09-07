9月勝ち星なしの“泥沼”な状況

【MLB】オリオールズ 4ー3 ドジャース（日本時間7日・ボルティモア）

ドジャースの山本由伸投手は6日（同7日）、敵地でのオリオールズ戦に先発。9回2死まで無安打投球を披露するも、9回2死からホリデイに初安打となるソロを許し、ここで降板。3点のリードがあったドジャースだが救援陣が踏ん張りきれず。トライネン、スコットが試合をひっくり返され、5連敗となった。

山本は連敗ストップへ、安定感抜群のマウンドだった。初回は3番ヘンダーソンをカットボールで空振り三振に仕留めるなど3者凡退。2回も3者凡退で抑えた。3回は先頭べバース、続くバサロを四球で歩かせるも、マヨを三振、ホリデイを二ゴロ併殺打に仕留めてピンチを脱した。4回も3者凡退、5回にも2三振を奪い、ここまで安打ゼロに封じた。

6回も2死からホリデイを空振り三振に仕留めるなど12球であっさりと3者凡退とし、ここまで84球。7回のマウンドでは先頭ジャクソンを空振り三振、ヘンダーソンはカットボールでバットをへし折り二ゴロ、マウントキャッスルを一ゴロに打ち取った。

8回を投げ終えた時点で104球。9回も2死を奪ったが、1番ホリデイにカウント2-1からのカットボールを右翼へのソロとされ、ここで降板となった。2点差で登板したトライネンが踏ん張りきれず。最後はスコットがサヨナラ2点適時打を浴び、5連敗。9月はまだ勝ち星がない“泥沼”な状況となった。（Full-Count編集部）