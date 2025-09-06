ドトールのアイスココアが“1番美味しい”って本当!?コメダ・スタバと飲み比べレビュー！
まだまだ暑い日が続いています。カフェに駆け込んで暑さを凌いでいる方も多いことでしょう。
コーヒーが3度の飯より好きであり、コーヒーソムリエ資格を持つ筆者は、カフェではコーヒー系の飲み物を主に注文します。ですが、少し前にSNSで「ドトールのアイスココアが1番美味しい！」と話題になっていたのを覚えていますでしょうか？
本当にそんなに美味しいのか気になったので、今回はスターバックス、コメダ珈琲のアイスココアとドトールのアイスココアを比較してみました！本当にドトールが1番美味しいのでしょうか…？
※記事の内容には個人的な見解が含まれます。
◆ドトールのアイスココアを実食！
まずはドトールの「アイスココア」を実食。ドトールではブレンドコーヒーやアイスコーヒー、コーヒーフロートなどをついつい頼んでしまうので、アイスココアを注文するのは初めてです。
これは濃厚！！甘いけれど香ばしさもあり、飽きがこない甘さ。暑い日にはがぶ飲みできますね。
ちょんと乗っているのはゆるめの生クリーム。アクセントになって見た目にも可愛いですね。
ココアは水っぽくなりがちなイメージがありますが、ドトールのアイスココアは全く水っぽくありません。とにかく濃厚で風味豊か。絶賛されるのも納得…。
理想的なアイスココアであり、まさに王道！満足感が高いです。ココア欲をしっかり満たせます。
【ドトールのアイスココア】
濃さ ：★★★
甘さ ：★★★
見た目：★★★
◆スタバのアイスココアは飲みやすいけれど…？
続いてはスターバックスのアイスココアをレビューしていきます。
スタバはカフェモカやダークモカチップフラペチーノなどが美味しいので、ココアにも期待が膨らみます。
アイスココアは濃厚寄りではありますが、ドトールと比較すると若干水っぽく、あっさりしています。甘さはちょうど良いです。
チョコレートシロップにミルクを加えて作られるビバレッジとのことで、複雑な風味はあまりなく、シンプルな味わい。
スタバのアイスココアは基本的に氷ナシで提供されます。飲むのが遅い方だと、生ぬるくなってしまうかもしれません…。夏に飲む場合には氷を入れてもらった方が美味しく飲めそうです。
正直なところ、期待値が高かったこともあり、ドトールを知った後では少し物足りなく感じてしまいました…。
【スターバックスのアイスココア】
濃さ ：★★
甘さ ：★★★
見た目：★★
◆コメダのアイスココアの主役はソフト？
最後はコメダ珈琲のアイスココアです。コメダではクリームコーヒーが素晴らしいので、アイスココアにも期待が高まります。
見た目はドーンと大きくて最高です。
ソフトクリームがびっしりとカップの口を覆っているので、とりあえずソフトクリームからいただきます。ソフトクリームはもちろん安定の美味しさ。
肝心のココアの部分は…若干甘さ控えめです。濃厚というわけではなく、ドトールよりも水っぽい仕上がりになっています。
ココアよりもソフトクリームの印象が強く、ソフトクリームが大きくて甘いので、ココアは薄めで甘さ控えめでもバランスとしては良いと感じられます。
感想としては、ココアよりもソフトクリームが主役感のある一品という印象でした。
【コメダ珈琲のアイスココア】
濃さ ：★★
甘さ ：★★
見た目：★★★
◆ドトールのアイスココアは評判通り！
今回、ドトール、スターバックス、コメダ珈琲のアイスココアを飲み比べてみましたが、噂通りドトールのアイスココアは感動の美味しさでした。ココア好きの方はもちろん、コーヒー派の方にもぜひ一度味わっていただきたいです。まだ試していない方は、ぜひお試しください！
＜文／まなたろう＞
【まなたろう】
多岐にわたって興味があるアラフォーライター。コーヒーが好きでコーヒーソムリエ資格取得。海外に12年ほど住んでいたため、英語はそこそこ堪能。
