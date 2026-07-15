朝食を抜いたらやせる」と実践している人も多いが、実は2型糖尿病のリスクを高める危険性が。カギを握るのは、昼食後の血糖値を爆発的に上げる「セカンドミール現象」だ。医師が警告する「朝食抜き」のリスクとは？新刊『＃3大やめとけ21人の医師が教える寿命を縮める「ヤバい」生活習慣』（高橋書店）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）【写真】この記事の写真を見る（2枚）写真はイメージ&#169