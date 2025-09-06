この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎、与えられたものの受け止め方を語る「ありがたく受け止める哲学が大事」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「自分が与えられたものをありがたく」で、脳科学者・茂木健一郎氏が自身の生き方や、与えられた環境や食べ物への向き合い方について語った。茂木氏は「僕はいろんなところでご飯とか食べた時に、どんなものをいただいても、そうなんだねって言っていただくんです」と切り出し、与えられたものに対する素直な受け入れの姿勢を明かした。



一方で、同席する人々が「これは美味しい」「もっと他のものが食べたい」と好みを主張することに驚くと述べ、「出されたものは美味しくいただくっていう、そもそも味に美味しいかまずいかっていう差というのは、クオリア的には平等」と語り、仏教の托鉢の思想に通じる感覚や、命をつなぐ食事の本質に言及。「美味しいと感じないようなものでも、それは命をつなぐ大事なものですから」と強調した。



また茂木氏は、与えられたものへ適応する「ストイシズム」的な姿勢に加え、「自分が改善できるものだったら、改善した方がいい」とも発言。自分が料理を作る立場や、環境を変えられる立場ならば「味をいろいろ工夫した方がいいだろう」とし、「自分が今いる環境とか、自分がいただいている食べ物が、自分がコントロールできるものかどうか」によって、受け入れるか、改善に努めるかの選択が重要だとの見方を示した。



このような姿勢を「人によって違う」「僕はやっぱり、とりあえずは自分のいただいているもの、与えられているものを、ありがたく受け止めて、その中で何とかするという哲学は大事」と説明。「自分が頑張って直せることだったら改善する、そういう二段階の哲学を持っていることが大事なのかな」と、コントロールできることとできないことを見極めて生きる、自身の哲学で動画を締めくくった。