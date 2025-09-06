脳科学者・茂木健一郎、与えられたものの受け止め方を語る「ありがたく受け止める哲学が大事」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画「自分が与えられたものをありがたく」で、脳科学者・茂木健一郎氏が自身の生き方や、与えられた環境や食べ物への向き合い方について語った。茂木氏は「僕はいろんなところでご飯とか食べた時に、どんなものをいただいても、そうなんだねって言っていただくんです」と切り出し、与えられたものに対する素直な受け入れの姿勢を明かした。
一方で、同席する人々が「これは美味しい」「もっと他のものが食べたい」と好みを主張することに驚くと述べ、「出されたものは美味しくいただくっていう、そもそも味に美味しいかまずいかっていう差というのは、クオリア的には平等」と語り、仏教の托鉢の思想に通じる感覚や、命をつなぐ食事の本質に言及。「美味しいと感じないようなものでも、それは命をつなぐ大事なものですから」と強調した。
また茂木氏は、与えられたものへ適応する「ストイシズム」的な姿勢に加え、「自分が改善できるものだったら、改善した方がいい」とも発言。自分が料理を作る立場や、環境を変えられる立場ならば「味をいろいろ工夫した方がいいだろう」とし、「自分が今いる環境とか、自分がいただいている食べ物が、自分がコントロールできるものかどうか」によって、受け入れるか、改善に努めるかの選択が重要だとの見方を示した。
このような姿勢を「人によって違う」「僕はやっぱり、とりあえずは自分のいただいているもの、与えられているものを、ありがたく受け止めて、その中で何とかするという哲学は大事」と説明。「自分が頑張って直せることだったら改善する、そういう二段階の哲学を持っていることが大事なのかな」と、コントロールできることとできないことを見極めて生きる、自身の哲学で動画を締めくくった。
一方で、同席する人々が「これは美味しい」「もっと他のものが食べたい」と好みを主張することに驚くと述べ、「出されたものは美味しくいただくっていう、そもそも味に美味しいかまずいかっていう差というのは、クオリア的には平等」と語り、仏教の托鉢の思想に通じる感覚や、命をつなぐ食事の本質に言及。「美味しいと感じないようなものでも、それは命をつなぐ大事なものですから」と強調した。
また茂木氏は、与えられたものへ適応する「ストイシズム」的な姿勢に加え、「自分が改善できるものだったら、改善した方がいい」とも発言。自分が料理を作る立場や、環境を変えられる立場ならば「味をいろいろ工夫した方がいいだろう」とし、「自分が今いる環境とか、自分がいただいている食べ物が、自分がコントロールできるものかどうか」によって、受け入れるか、改善に努めるかの選択が重要だとの見方を示した。
このような姿勢を「人によって違う」「僕はやっぱり、とりあえずは自分のいただいているもの、与えられているものを、ありがたく受け止めて、その中で何とかするという哲学は大事」と説明。「自分が頑張って直せることだったら改善する、そういう二段階の哲学を持っていることが大事なのかな」と、コントロールできることとできないことを見極めて生きる、自身の哲学で動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
文部科学省待務母官になりきった脳科学者・茂木健一郎、デジタル教科書に「AIセーフティーの最先端は文科省の検定」持論展開
茂木健一郎脳科学者「AI安全性も顧客創造も“人間をループに入れる”ことが本質」
脳科学者・茂木健一郎「議論の渦には近寄らない」“淡々とやるべきことを”と独自の哲学
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。