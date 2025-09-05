この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

相手からのリーチに対し、完璧に「ベタオリ」しているつもりなのに、なぜか捕まってしまう…。ネット麻雀「雀魂」で雀豪レベルの壁を越えられない原因は、そのベタオリの“精度”にあるのかもしれない。



もし、限られた時間の中で、膨大な情報から最も放銃率の低い一打を導き出す、上級者レベルの「ベタオリ思考法」があるとしたら、知りたくないだろうか？YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【全3問・麻雀解説】中級者がつまずくベタオリ問題！全て分かれば上級者？」では、まさにその雀豪と雀聖を分ける、高度なベタオリ問題が3問出題される。本記事では、その問題に隠された思考の核心を凝縮して紹介しよう。



ベタオリは単純作業ではない！問われるのは「総合情報処理能力」ーーー。

この動画で示されるのは、ベタオリとは単に安全牌を切る作業ではない、ということだ。リーチ者の捨て牌はもちろん、ドラ、点数状況、そしてリーチ者以外の他家の動向まで、あらゆる情報を瞬時に処理し、相対的に最も安全な牌を選択する、極めて高度な情報処理能力が必要なのだ。



あなたは解けるか？上級者レベルのベタオリ思考法ーーー。

ここでは、3つの問題は全て場の状況を加味するため動画で確認して欲しいが、問題に共通する上級者ならではの思考のヒントをいくつか紹介する。



・ヒント１：「宣言牌のスジ」は無筋と同じくらい危険と心得る

多くの打ち手が安全そうと信じる「スジ」。しかし、「宣言牌のスジ」となると話は別になる。上級者の間では「無筋と同レベルで危険」というのが常識だ。安易に信用せず、他に切る牌がないかの最終候補として考えよう。



・ヒント２：複数ある牌から選ぶ際の「放銃パターン」を考える

リーチを受けて自分は2シャンテンなので降りたいが手牌の中は全て無スジということはよくあるだろう。そんな際は、2枚以上ある複数の牌から切ることが得策になるわけだが、その2枚の比較の仕方が大切になる。例えば、6mと2sの比較の場合で、これはそれぞれ当たるパターンが、「両面」「カンチャン」「シャンポン」「単騎」とあるわけだが、リーチ者がリーチ前に3mを切っている際はここでは変わる。357mから先に3mを切ってカン6mになっている可能性は普通は薄いと考えられるのでパターンが低い6mになるわけだ。このように放銃パターンをすぐに考えられることは難しくもあるが出来るようになると放銃回数も減少していく。



・ヒント３：他家の「ダマ押し」は、二人目のリーチ者と考える

リーチ者以外に、無スジをバンバン押しているプレイヤーはいないだろうか？そのプレイヤーは、テンパイしている可能性が極めて高い。実質、二人からリーチがかかっていると想定し、両者に対して安全な牌を選択するという、より高度な思考が必要になる。安易にリーチ者の現物を切ると痛い目を見るためしっかり警戒した上で共通安全牌をスジ、ワンチャンスの壁などを用いて導き出して欲しい。



最後に：守備を極めし者が、勝負を制すーーー。

なぜ上級者は放銃率が低いのか。それは、我々が見逃しているような、捨て牌のわずかな情報から、危険度を正確に序列化する能力に長けているからだ。また、コメントなどでもよく見受けられる「押し返しを考慮して～」などという意見もあるが、それは本当に押し返しをする場面だろうか。基本的にリーチ者に対してや2段目に入っている2副露入っている相手や3副露の相手などに対して、2シャンテンから押し返すということは基本的には「ナシ」だと考えて欲しい。安全に行けそう！点数状況でどうしても！ドラが3枚以上ある！などそういった状況以外で、押し返しを常に考えていては永遠にネット麻雀では上に行けないのだ。

この動画の問題がすべて理由付きで理解できれば、あなたの守備力は間違いなく上級者のレベルに達していると言えるだろう。ぜひ動画本編で、あなたのベタオリ力を試し、真の上級者への扉を開けてほしい。