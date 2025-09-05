脳科学者・茂木健一郎が警鐘「魂の成長が止まる人が多い」レント依存を断じる
動画「既得権益より、リアルタイムのパフォーマンスを大切に」で、脳科学者の茂木健一郎氏が、自身の価値観と人間の生き方について語った。茂木氏は、経済学で言う「レント」――家賃収入など、リアルタイムの努力に関係なく得られる利益――の概念を紹介し、「自分のリアルタイムのパフォーマンスと違う形で、それ以上に世間から評価される」「それがレントなんだけど」とした上で、学歴や社会的な地位も広い意味でのレントになり得るとの自身の考えを明かした。
茂木氏はこうしたレントに溺れてしまう人々について、「安住しちゃってるというか、それでいい気になっちゃってる人」に違和感を覚えてきたという。「そういう人って、レントが入ってくる間はいいんだろうけど、魂の成長がそこで止まっちゃってるんだよね」と厳しく指摘。本人が周囲からチヤホヤされても「ちょっと腐ってくるんだよな、命としてね」と語り、リアルタイムで自らの力を発揮することが人間の成長に繋がると主張した。
また、スポーツの世界を例に、「スポーツってやっぱり、レントはないからね」と説明。例えば大谷翔平選手について「大谷はホームランを打つ。それはレントじゃない」「常にリアルタイムに自分が何をやっているかが問われる」と強調し、「僕はスポーツが好きなのはそこ」と、リアルタイムパフォーマンスの大切さを説いた。
最後に茂木氏は「別に楽していい人がいるのは悪いことではない」と前置きしつつ、「スポーツ選手のように、その時々でどれくらいパフォーマンスをするかということを大事に生きていく、それに生きたほうが爽やかだし、魂も成長するんじゃないかな」と語り、動画を締めくくった。
