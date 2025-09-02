週刊文春が報じた大谷翔平選手の“ハワイ355億円別荘”訴訟をめぐる「原告側は『大谷翔平が責任を負うべき』と主張、強欲代理人の『脅し交渉術』がやり玉に…日本人女性ブローカーらの訴状から読み解く“被告・大谷翔平はなぜ誕生したのか”」について、Yahoo!ニュースのコメント欄では批判的な反応が相次いでいる。

【画像】「大谷翔平が責任を負うべき」と主張…大谷翔平に訴訟を提起した、ブローカーの日本人女性・松本朋子氏。肩まで伸ばしたブロンドヘアーが印象的だ

報道によると、総工費355億円のハワイ島高級別荘地開発プロジェクトで、日本人女性ブローカーの松本朋子氏らが大谷選手と代理人のネズ・バレロ氏を提訴。原告側は、バレロ氏の「脅しの交渉術」によってプロジェクトから排除されたと主張している。



ハワイの別荘地を宣伝していた大谷翔平選手

大谷選手のプライバシーを重視する姿勢への理解も

コメント欄では「大谷選手の知名度を利用しようとした」との見方が支配的だ。

「通常不動産購入をした顧客に、代理人も通さずプライバシーをさらすような広告契約をするのだろうか？」「知名度を気にする被告側から示談または和解の申し入れを得ることを意図した訴訟のように見えてしまう」との指摘が共感を集めている。

別のユーザーは「ハワイの日本人不動産仲介屋が大谷選手をうまく利用してビジネスをしようとしたけど大谷選手が自分の思い通りに動いてくれなかった」と分析している。

大谷選手のプライバシーを重視する姿勢への理解も示されている。

「大谷の承認を得ていたのだろうか？ 誠に利益優先の考え方で、これでは大谷に断られて当たり前だろう」

「この訴訟に相手の気持ちを読むことに長けた日本人が絡んでいたとは非常に恥ずかしい」

訴状では、原告側が「大谷翔平が責任を負うべき」と主張しているが、コメント欄の反応は大谷選手への同情的な意見が大勢を占めている。

（「文春オンライン」編集部）