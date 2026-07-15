ドジャース大谷翔平投手（３２）が、１７日（日本時間１８日）の敵地・ヤンキース戦からスタートする後半戦初戦から打者として出場する見込みだと、複数の現地メディアが報じた。１４日（同１５日）のオールスターでナ・リーグの指揮を執るロバーツ監督が現地メディアの取材に「ラインアップに入る見込みだ」と明言したという。大谷は左膝の状態が思わしくないためにオールスターの出場を辞退。１２日（同１３日）の本拠地・