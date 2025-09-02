車もデスクも洗面台も！万能MagSafe対応スタンド
サンワサプライ株式会社は、設置面は手動式の真空吸盤で簡単に固定でき、アームの2つの関節で見やすい位置に自由に調整できるMagSafeに対応したスマホホルダー「200-STN094BK」を発売した。
■MagSafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できる
本製品は、MagSafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できる。
設置面に押し当ててロックリングを時計回りに回すと真空で固定され、取り外す際は反時計回りに回すだけで外せる。
粘着シートを使用していないため、設置面が汚れない。付属のメタルリングにより、MagSafe非搭載機種でも使用可能だ。
最大300gまでのスマホに対応。アーム部のヒンジで角度調整が可能だ。
吸盤軸は360°回転するため、向きの微調整ができる。
平滑な面（W6×D6cm以上）に貼り付けて使用すること。コンパクトに折りたためて持ち運びにも便利だ。
本製品のサイズはW6.8×D6×H4cm、 重量は96g。
