脳科学者・茂木健一郎が提唱「努力次第で人生は好景気が続く」独自の視点を明かす
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
人気動画シリーズ『#脳教室 ずっと好景気な人生を歩むことはできる。』で、脳科学者の茂木健一郎氏が、自身の人生観について語った。動画冒頭で茂木氏は「世の中では景気がいい、悪いとよく言うけれど、人生はずっと好景気にすることができる」と、景気循環が時代遅れであるという独自の持論を展開した。
茂木氏は、社会の中での自分の立ち位置や、自身の行動が世の中に受け入れられるかどうかなど、外部環境には浮き沈みがあることを認めつつも、「自分の行為、毎日の努力、学習においては、ずっとフロー状態、夢中になって時間も忘れてやり続けることができる」と持論を述べた。その上で、「それがもし好景気であるなら、自分はずっと好景気が続くと思う」と力説。世間の“景気”に左右されることなく、自分なりの充実した状態を持続させることは十分可能だと訴えた。
さらに自身の体験として、「思春期など落ち込んだ時期もあったけど、ある時期からはずっと好景気。世間の状況に関係なく、自分は好景気でいられた」と振り返る。「それは実現可能だと思うので、みなさんもぜひ“ずっと好景気な人生”を歩んでください」と動画を締めくくり、視聴者にエールを送った。
