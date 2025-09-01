インスタグラムで公開

バレーボール日本女子代表の主将・石川真佑が公開した“逸品”に反響が相次いでいる。世界選手権を戦う中、インスタグラムでお披露目された14個のアイテムに喝采が寄せられ、超大物夫妻の娘も思わず虜になった。

可愛らしいイラストが並んだ。

世界選手権を戦う日本代表の石川がインスタグラムを更新。公開された1枚の写真に写っていたのは、日本女子代表の14選手をイラスト化したシールだった。各々がポーズを決め、しっかりと特徴を捉えている。

コメント欄には「可愛いー」「みんな揃ってていい〜キュート」「みんな特徴とらえてる！」「似てる」といった賛辞が書き込まれ、「欲しい」「グッズ販売してほしい」「これ選手たちのスマホとかに挟んだら絶対かわいい」と、商品化希望の声まで届いた。

さらに、俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女で、バレーボール好きで知られるフルート奏者のCocomiが「きゃわ」と反応。関菜々巳は「私まゆのシールまだもらってない！！！笑」と綴り、石川が「あら！渡します〜」と返すやり取りもあった。

日本は、世界選手権の準々決勝へ進出。銅メダルを獲得した2010年大会以来、15年ぶりの表彰台を目指し、9月3日にオランダと激突する。



（THE ANSWER編集部）