ドジャースを2ゲーム差で追うパドレス

ドジャースと優勝を争うパドレスに手痛いニュースが飛び込んできた。パドレスは29日（日本時間30日）、ザンダー・ボガーツ内野手を左足の非転位性骨折のため10日間の負傷者リスト（IL）入りさせたと発表。ポストシーズンで復帰の可能性はあるが、チームと2億8000万ドル（約411億6600万円）の大型契約を結んだ大物野手の離脱にファンからは悲鳴が上がっている。

ボガーツは今季、主に遊撃手として131試合に出場。打率.262、10本塁打、49打点の成績を残していた。27日（同28日の）マリナーズ戦では第4打席に自打球を左足に受ける場面があった。

米スポーツ局「FOXスポーツ」はX（旧ツイッター）で「ボガーツはレギュラーシーズン残りは欠場となるが、ポストシーズンに戻ってくることになり得る」と報じた。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は「今季レギュラーシーズン残りを彼抜きで戦うという、パドレスにとってのつらいニュースだ。彼がポストシーズンに戻ってくる可能性はある」と記した。

ドジャースを2ゲーム差で追い、ナ・リーグ西地区首位を争うパドレス。終盤戦に届いた悲報にファンからは「マジかよ」「酷い報せだ」「こんなことが起きてしまうなんて」「骨折？ お大事に……」「あららららら……お大事に……」「なんてこった」「落胆させてくれるじゃないか」「ボガーツ嘘だと言って」「しんどすぎる」「最悪じゃん」「終わった」「ここに来てボガーツ離脱はキツイ」などの反応が相次いだ。（Full-Count編集部）