フジテレビドラマ考察系YouTuberのトケルさんが、自身のYouTubeチャンネルで「【愛のがっこう】第6話ドラマ考察 あらすじネタバレ感想予想 LINEのアイコンでわかる！川原なにがしと愛実の父はこうなる！ 伏線回収 結末最終回予想 SnowMan ラウール 愛の学校」というタイトルで最新分析を披露した。トケルさんは今回、ドラマ内で急に出社していない真奈美の父（政治）について、「コンプライアンス担当役員なのに、会社でやらかした疑惑が濃厚」と指摘。「第1話で真奈美から“セクハラで訴えられるよ”と言われていた」ことも回想し、視聴者からも「300万円応領したのでは」「パワハラ気質が現代では完全アウト」とSNSコメントを引用しつつ、多角的に考察した。



考察が進む中で、河原が真奈美父の“問題行動”を掴み、「結婚取りやめを申し出る可能性」に言及。「河原は不倫相手の夫から訴えられるリスクもあるが、空気が読めずLINEアイコンも“KY”。まさに“空気読めない男”」とキャラ性にも注目した。動画では視聴者参加型の婚約行方アンケート（4択）も設置され、盛り上がりを見せている。



真奈美父について「現代なら完全アウトなパワハラ、セクハラが当たり前だった時代に生きていた人に、コンプライアンス役員は酷」と厳しい指摘をした一方で、「実は冷静に娘に接している一面も」と、公平な目線で人柄を分析している。周囲の人物への目配りも欠かさず、「父の立場が危うくなる前に娘の結婚だけでもまとめたいのでは」と政治の動機についても読み解いた。



また、劇中で“河原がマナミ父の会社について調査しようとする”シーンや、登場人物それぞれの複雑な人間関係、伏線、主題歌などにも言及。「今期のドラマ主題歌はレイニーさんの『愛の学校』が特にいい」と自身のおすすめも伝えた。コメント欄も紹介しつつ「視聴者の皆さんと一緒に考察し、気持ちを共有したい」とファンとの双方向性をアピールした。



