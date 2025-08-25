宿敵に2連敗で苦言連発だった指揮官…一夜明け快勝にご満悦

【MLB】ドジャース 8-2 パドレス（日本時間25日・サンディエゴ）

ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場し、第5打席で松井裕樹投手からナ・リーグトップタイとなる45号ソロを放った。豪快なダメ押し弾でチームは宿敵相手の連敗を2で止めた。

デーブ・ロバーツ監督は試合後、「（試合開始の）ショウヘイの第1打席の初球から、ムーキー（・ベッツ）の第1打席、そしてフレディ（・フリーマン）含めた打線全員が今日私たちが求めていたものを体現してくれた」とご満悦の様子だった。

ただ、ベンチ脇の客席にいたパドレスファンには不快感を示した。「とてもイライラした。試合中ずっと私の右耳に（野次が）入っていた」。大谷も打席に入る前に何やら言葉を交わしていた。「ショウヘイは普段と大いに違う振る舞いを見せたね。彼も試合を通じて（野次に対して神経を）すり減らしていた。なので、ショウヘイが彼からハイタッチを引き出したのはグッドだった！」とニンマリとした。

大谷は9回に45号のダメ押し弾を放ち、ベンチに戻った際、その野次を飛ばしていたパドレスファンともタッチを交わした。ファンは苦笑い、ベンチの同僚はその様子を嬉しそうに見守っていた。大谷の“神対応”には「グレートだった！ 楽しかったよ！ ショウヘイの性格が見られてよかったよ！」と嬉しそうに語った。また、ファンの野次の内容を問われると「ショウヘイがこのシリーズでどれほど酷かったか！」と明かし、報道陣も爆笑していた。

同地区ライバルとのレギュラーシーズン最後の直接対決3連戦。ドジャースは2連敗で最終ラウンドを迎え、大谷もこの2戦は無安打。この日も第4打席まで2三振を喫するなど、快音を響かせることはできていなかった。意地の快勝でドジャースに優勝へのマジックナンバー31が点灯した。（Full-Count編集部）