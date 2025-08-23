甲子園決勝の裏で進む大谷翔平とダルビッシュ有の対決

第107回全国高校野球選手権は23日、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で決勝戦を行う。沖縄尚学（沖縄）と日大三（西東京）の決戦は午前10時開始。その裏で行われる“国民的対決”との間で視聴に悩むファンが続出。「時間かぶせんといて〜」「究極の選択じゃん」との声が上がっている。

何かといえば、日本時間の午前10時40分にプレーボールとなる米大リーグのドジャース―パドレス戦だ。現在ナ・リーグ西地区で両チームのゲーム差は1。ドジャースでは大谷翔平投手が「1番・DH」で先発出場し、パドレスの先発マウンドには打倒ドジャースに執念を燃やすダルビッシュ有投手が立つ。17日（日本時間18日）まで行われた前回の対戦ではドジャースが3連勝しているなどとこちらも見どころ満載だ。

Xには、どちらを見るべきか迷うスポーツファンの恨み節があふれている。

「ダルvs大谷も見たいし、甲子園は当然観るし」

「甲子園決勝と大谷vsダルビッシュの試合被ってる」

「甲子園とドジャース戦被ってんのマ？」

「ドジャースと甲子園決勝 時間かぶせんといて〜」

「野球も忙しすぎる」

「究極の選択じゃん」

さらに「同時進行なので忙しい観戦になりそうですな」「今日は野球ファンにはたまらない素敵な1日」と両方を追いかける気満々といった声もあった。



（THE ANSWER編集部）