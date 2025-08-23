『新婚さん』妻は井上咲楽の同級生、高校3年生に交際スタート→下校中にキス20回以上 再現VTRに両親も赤面
お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜 後0：55）の24日放送回には、井上と高校の同級生だった妻と、その夫が出演する。
【動画】井上咲楽の実家を訪問…さらにサプライズに涙も
全国3都市を周りながら5週に渡って視聴者の皆様に感謝を伝える「MC就任3周年！3都市サンキューツアー」。今回は、井上の故郷、栃木県益子町から1時間スペシャルを届ける。
登場する新婚さんは、なんと井上と高校の同級生。1年生の時、井上とクラスメートだったという妻は、当時の井上の印象を暴露する。一方、夫妻は別々のクラスで、「チャラくて興味がなかった」という妻に対し、「高嶺の花だと思っていた」と夫は語る。
そんな2人に転機が訪れるのが、同じクラスとなった3年生の夏。学校祭で一緒の焼そば担当になると、あることで夫の恋心が爆発する。しかし、夫もすぐには告白できず、絞り出した言葉が「一緒に写真撮ってくれない？」だった。その後、夫は勇気を出して宇都宮の花火大会に妻を誘う。学校祭の準備で一緒にいる時間が多く、夫のことが気になり始めていた妻は快諾。花火後の告白を受け入れて交際がスタートした。
毎日の下校デートでは、わざわざ遠回りし、人のいない河川敷で毎日20回以上ものキスをしていたと言い、学校から遠い公園でもキスを繰り返していたという再現VTRに、井上は「こっちが照れる」と言い、観覧に来ていた夫妻の両親も赤面する。
付き合って5年。それぞれ大学に通い、いよいよ就職というとき、転機が訪れる。帰省した際、りんご農園を営んでいる祖父から、「店じまいにする」と告げられた夫は、なくなるのは寂しいからと、あとを継ぐと決意。しかし、管理栄養士を目指していた妻には伝えられなかったと言う。3ヶ月悩み、意を決して伝えたところ…。
2023年8月に結婚。二人は井上に、夫婦円満の秘訣は「すべてをさらけだすこと」だと伝授する。実はVIOの脱毛をしているという夫。自身で剃れず、妻にさらけ出す姿を「実演してもいいですか？」と四つん這いになる。
