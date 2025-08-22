『シャドウバース ワールズビヨンド』、“絶傑”が降臨する新カードパックの情報が公開 好きなデッキがもらえるキャンペーンも開催
スマホ向けカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）』（iOS／Android／PC（Steam、Epic Games Store））の最新情報を紹介する公式配信番組「しゃどばすチャンネルビヨンド 第3弾カードパック情報公開！」が21日に公式YouTubeチャンネルで配信。28日に追加予定となる新カードパック「絶傑の継承者 ／ Heirs of the Omen」で登場する新カードの情報や300万ダウンロード突破を記念した「デッキプレゼントキャンペーン」の開催情報が公開になった。
【写真】新パックから新カード18枚が先行公開
この度、28日のメンテナンス明けから追加となる新カードパック「絶傑の継承者 ／ Heirs of the Omen」のPVが公開。『Shadowverse』で登場していた人気キャラクター「絶傑」たちに加えて、「継承者」という新しい勢力が今回のカードパックでは登場する。さらに、収録予定のカードから、《烈絶の顕現・ガルミーユ》や《奏絶の顕現・リーシェナ》をはじめとする新カード18枚が先行公開された。
この新パックリリースを記念し、最初にログインしてから3日間、毎日追加されるミッションをすべて達成すると、「絶傑の継承者 ／ Heirs of the Omen」カードパックチケットが、合計で10枚獲得できる。
さらに、本作のダウンロード数が全世界累計300万を突破したことを記念し、デッキプレゼントキャンペーンが開催決定。3クラスのおすすめデッキから好きなものを選んでゲットしよう。
『Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバースワールズビヨンド』は、iOS／Android／PC（Steam、Epic Games Store）向けにサービス中（※基本無料 アイテム課金制）。
